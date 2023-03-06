淡江大學附近藏賭場 警當場查獲12名大學生

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新北淡水警方5日破獲藏身淡江大學附近的麻將賭場，查出27歲王姓負責人涉以麻將棋牌社掩護非法賭博，另現場查獲31名賭客，其中12名賭客為大學生，全案移送偵辦。（翻攝照片）中央社記者高華謙傳真 112年3月6日

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（中央社記者高華謙新北6日電）新北淡水警方昨天破獲藏身淡江大學附近的麻將賭場，查出27歲王姓負責人涉以麻將棋牌社掩護非法賭博，另現場查獲31名賭客，其中12名賭客為大學生，全案依法偵辦、裁罰。

新北市政府淡水警分局中山路派出所日前獲報，淡江大學附近的學府路上有1間經營5個多月的麻將棋牌社，疑暗地進行非法賭博。

警方調查，棋牌社刻意用點數卡當作籌碼，賭客事後再持點數卡換取現金躲避查緝。

經連日蒐證，警方5日凌晨1時許持搜索票突襲，當場查獲正在麻將桌上賭博的31名男女賭客，年齡介於19至58歲，其中有12名大學生；有人被逮才知違法，也有人覺得無所謂。

警方在現場查扣麻將、牌尺、電動麻將桌、帳冊、收銀機、監視器主機、鏡頭、面額250萬餘元的籌碼卡及賭資新台幣2萬餘元，隨後將王姓負責人及所有賭客帶回淡水警分局偵訊。

警詢後依刑法賭博罪將王姓負責人移送士林地方檢察署偵辦，31名賭客則依違反社會秩序維護法裁處。

淡水警分局表示，職業賭場易衍生各類暴力犯罪，嚴重影響社會治安，因此持續布建「清源專案2.0」「社區警政再出發」工作計畫，並加強不定時查察，如果發現不法，將立即依法查緝到案。（編輯：蕭博文）1120306