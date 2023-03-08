夫婦共赴黃泉卻獨活 男子二審獲緩刑

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（中央社記者劉世怡台北8日電）基隆孫姓夫婦因經濟困窘共赴黃泉，妻子身亡，孫男獲救獨活，一審依加工自殺罪判孫男1年2月徒刑，二審今天駁回上訴，另考量他有病在身、行動不便等，諭知緩刑2年。可上訴。

判決指出，孫男原本從事機場接送工作，民國109年起因COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情蔓延，國門封鎖，經濟收入頓失，孫姓夫婦約定積蓄花完就共赴黃泉。夫婦於110年2月間駕車到新北市萬里區路邊，在車上燒炭，路人後來見狀通報，孫男經急救後撿回一命，妻子死亡。

一審基隆地院認定孫男不思改善財務狀況，為求逃避生活經濟壓力，幫助妻子一同服藥及燒炭自殺，欠缺責任感，不知尊重他人生命法益，對社會產生負面不良影響，犯後又未取得女兒諒解，依加工自殺罪判刑1年2月。

案經上訴，二審由台灣高等法院審理，今天駁回上訴，維持原審刑度，但考量孫男自白犯罪，且身罹疾病，現由長照中心照料中，符合法院加強緩刑宣告實施要點第2點「宜認為以暫不執行為適當」規定。

二審審酌，孫男因妻子生前罹病，又受到疫情影響，收入銳減，生計困難，與子女久未聯繫，難獲支援，才會共議燒炭同死。

二審指出，孫男患病在身、行動不便，現為安置保護個案，而刑罰目的本在教化與矯治，預防再犯，孫男經此偵審程序及刑罰宣告的教訓後，當知所警惕，相信無再犯之虞，諭知緩刑2年。（編輯：方沛清）1120308

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