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首頁 / 社會

遭盜照片廣告醫療產品 彰基醫院籲患者勿上當

2023/3/8 15:47（3/8 16:06 更新）
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不肖業者盜取彰化基督教醫院官網照片，竄改為不實內容並用作醫療產品宣傳廣告，彰基院長陳穆寬（右）、副院長暨發言人周志中（左）8日出面澄清，並譴責不肖業者，也提醒民眾勿輕信。（彰基醫院提供）中央社記者蕭博陽彰化縣傳真 112年3月8日
不肖業者盜取彰化基督教醫院官網照片，竄改為不實內容並用作醫療產品宣傳廣告，彰基院長陳穆寬（右）、副院長暨發言人周志中（左）8日出面澄清，並譴責不肖業者，也提醒民眾勿輕信。（彰基醫院提供）中央社記者蕭博陽彰化縣傳真 112年3月8日
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（中央社記者蕭博陽彰化縣8日電）彰化基督教醫院今天表示，彰基是醫學中心，以學術、實證醫學為主，禁止醫師代言療效不明產品，近期不肖業者盜取照片竄改為不實產品廣告，請病患勿上當，後續研擬法律主張。

彰化基督教醫院是彰化縣重要醫療體系，有不肖業者盜取彰基官網、臉書（Facebook）粉絲專頁照片後製竄改為不實內容，透過網路作為醫療產品宣傳廣告，彰基院長陳穆寬、副院長暨發言人周志中今天召開記者會表達嚴正聲明及譴責，呼籲民眾若有病痛應直接就醫，切勿相信誇大療效的詐騙廣告，避免破財傷身。

陳穆寬接受媒體聯訪說，體系醫院許多醫師遭不肖廠商盜取照片竄改為不實內容用來宣傳醫療產品，彰基除發布嚴正聲明譴責不法行為，也著手收集相關資料，研擬後續法律主張，捍衛彰基醫學中心及所有醫師聲譽，民眾若有相關疑慮，請電洽04-7238595轉4166告知。

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陳穆寬表示，這種廣告之前就出現，可能因彰化基督教醫院盛名，最近越來越多，造成民眾很大誤導，甚至傷害身體，提醒民眾不要因彰基醫院好名聲而誤信不肖業者假廣告，彰基是醫學中心，以學術、實證醫學為主，禁止任何一名醫師代言療效不明、商業產品。

彰基醫院舉例指出，一個鼻噴劑廣告盜用彰基醫護人員照片，標榜「輕輕一噴，告別打鼾，不吃藥、不開刀」，彰基指出，請民眾切勿上當與轉載，這則廣告絕非彰基醫院立場，並無代言這項產品，民眾若有耳鼻喉科相關問題，請洽專業醫師，勿信不實廣告。（編輯：謝雅竹）1120308

#彰基
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彰基
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