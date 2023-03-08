南投縣議員吳瑞芳詐領助理費 一審判4年6月

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（中央社記者蕭博陽南投縣8日電）連任成功的無黨籍南投縣議員吳瑞芳涉嫌用人頭虛偽申請、溢報公費助理補助費達512萬735元，吳瑞芳辯所得用來私聘丈夫、兒子等人當助理，法官不信，判應執行有期徒刑4年6月。

南投地方法院今天發布新聞稿表示，吳瑞芳自民國99年3月至111年12月25日擔任南投縣議會第17屆、18屆、19屆議員期間，實際未聘用林姓、羅姓公費助理，只以新台幣3000元、3000元、1萬5000元聘僱林姓、羅姓、劉姓助理，卻要求提供個人資料、證件、郵局帳戶等資料，假裝聘用林姓、羅姓公費助理，及溢報劉姓助理薪資，向南投縣議會虛偽申請公費助理補助費。

吳瑞芳坦承未實際聘用林姓、羅姓助理及溢報劉姓助理薪資，但她辯稱，所得助理補助費用來私聘自己丈夫、兒子、吳姓、謝姓、余姓助理，且有實際從事議員助理工作，因此否認詐領補助費不法意圖，但法院根據證據認為吳瑞芳說詞不可採信，使公務員登載不實、利用職務上機會詐取財物犯行罪證明確。

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法院表示，吳瑞芳虛偽申報人頭助理詐領補助費金額達512萬735元，期間不短，危害政府機關人事預算控管及民眾對民意代表的信賴，但審酌吳瑞芳繳回全數犯罪所得，且擔任議員期間為地方公共建設項目提案多件並成功爭取預算，與完全中飽私囊、拒不繳回貪污犯罪所得的惡性被告有別，依刑法第59條酌量減輕刑度。

南投地院表示，吳瑞芳3屆分別詐得264萬2374元、219萬5610元、28萬2751元，共512萬735元，犯利用職務上機會詐取財物罪共3罪，分別判處有期徒刑4年4月、4年2月、3年8月，各褫奪公權5年、4年、4年，應執行有期徒刑4年6月。全案可上訴，尚未確定。（編輯：謝雅竹）1120308