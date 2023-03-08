曾志偉跨海興訟討債5700萬元 二審改判勝訴

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（中央社記者劉世怡台北8日電）香港藝人曾志偉主張已故製片裴祥泉生前與他協議投資拍片及借款，欠他5700萬元，跨海提告要繼承人還錢。一審判曾敗訴。二審今改判繼承人於遺產範圍給付曾5700萬元。可上訴。

曾志偉主張，他之前與裴祥泉約定將8部電影發行的收益盈餘分配給他，裴祥泉取得收益後，向他借用應得的分潤款項繼續發行新片，雙方於民國88年4月12日簽立借據跟本票，裴表明向他借款新台幣4000萬元。

曾志偉指出，裴祥泉未依約清償，繼續積欠他演出酬勞，並於92年3月18日又簽立借據及本票換約，表明向他借款總計新台幣5700萬元。不料，直到裴祥泉逝世前仍未歸還款項，因此向繼承人求償。

裴祥泉胞妹裴祥麟表示，曾志偉88年4月12日、92年3月18日並未入境台灣，所以曾主張與裴祥泉對帳成立債權為子虛烏有，況且曾志偉未舉證與裴祥泉有借貸或交付金錢的事實，也沒提到參與那部電影拍攝及如何盈餘分配。

裴祥泉的兄弟裴祥雲、裴祥風則表示，曾志偉主張裴祥泉有8筆帳務未清償，卻繼續同意拍片，違背社會生活經驗，且曾志偉多年來未曾追討、結算，數年後才簽立借據及本票，在裴祥泉逝世後3年才提起訴訟，與常情不符。

一審台北地方法院認為，曾志偉無法證明裴祥泉欠款，判曾志偉敗訴。案經上訴，二審由台灣高等法院審理，今天改判裴祥泉的3名繼承人即胞兄、胞妹、胞弟應在繼承的遺產範圍內，連帶給付曾志偉5700萬元。

二審指出，曾志偉與裴祥泉簽立的結算書據，經送法務部調查局進行筆跡鑑定，確認是裴祥泉親書，足證兩人確實存在委任關係。

二審表示，裴祥泉尚有5700萬元未返還曾志偉，裴祥泉繼承人均未拋棄繼承，因此依繼承法律關係，判決繼承人在繼承裴祥泉遺產範圍內，連帶給付5700萬元給曾志偉，全案可上訴。（編輯：蕭博文）1120308