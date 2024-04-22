繼承恩師遺產案 邱瓈寬判勝訴、遺囑有效確定

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（中央社記者林長順台北22日電）製作人邱瓈寬恩師裴祥泉去世後，遺產分給邱瓈寬等人，未給手足，裴妹質疑遺囑應無效提告，一審勝訴，二審認定遺囑有效，改判裴妹敗訴、邱瓈寬勝訴。最高法院今天駁回上訴定讞。

裴祥泉的胞妹裴祥麟提告主張，裴祥泉於民國104年5月間去世後，她與兄弟裴祥雲、裴祥風理應繼承遺產，但她去國稅局辦理遺產稅申報時，發現邱瓈寬已用遺囑執行人的身分辦過，經國稅局告知才知道裴祥泉有一份代筆遺囑，內容提及「分給楊胖（楊智明）30%，阿寬（邱瓈寬）30%，漢星公司員工20%」等語，並指定邱瓈寬為遺囑執行人。

裴祥麟質疑這份代筆遺囑效力，向台北地方法院提起「確認遺囑無效」官司，北院認定，因遺囑見證人中的陳羿彣、謝雅玲都是裴祥泉成立的漢星公司員工，明顯是受遺贈者，因此以「受遺贈者不得為遺囑見證人」，判遺囑無效，邱瓈寬敗訴。

邱不服提起上訴，台灣高等法院認定，裴祥泉製作遺囑時，為求其遺囑能有效並得依其遺願分配遺產，已將擔任遺囑見證人的陳羿彣、謝雅玲排除於受遺贈者之外。

高院指出，裴祥泉立遺囑時的真意部分，他在遺囑前言表示「家裡人一毛錢都不給」心願，應不得漠視，否則造成他的遺產全歸其法定繼承人取得，因此判決遺囑有效，將一審判決廢棄，改判裴妹敗訴、邱瓈寬勝訴。最高法院今天駁回上訴確定。（編輯：張銘坤）1130422