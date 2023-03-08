綠能科技怠於更新財務預測遭求償 更一審判免賠

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（中央社記者劉世怡台北8日電）大同集團旗下綠能科技因怠於更新財務預測，913名投資人透過投保中心提告求償。高院更一審今天認為，投資人並沒有因綠能科技怠於更新財測而受損，判決駁回，即免賠。可上訴。

台灣高等法院新聞資料指出，財團法人證券投資人及期貨交易人保護中心提告主張，綠能科技公司遲延公告更新100年度簡式財務預測，且於遲延公告期間，總經理林和龍為內線交易從民國100年6月至7月間賣股避損，綠能公司在100年8月底才更新財務預測，因此有913名投資人認為受損而提告求償。

二審維持一審認定，綠能公司有義務更新財務預測，綠能公司違反更新財務預測的義務，故意怠於更新財務預測，導致投資人受損，判綠能公司與董事長林蔚山等人須賠913名投資人新台幣1億9446萬元。最高法院廢棄原判決，發回由高院更一審審理，今天宣判。

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高院更一審指出，原財務預測的內容於公開時並無虛偽情形，且其所載內容於100年6月21日以後，「已非原信賴該財測之合理投資人所繼續信賴」，因此綠能公司就算怠於更新原財測，也沒有違反證交法相關規定。

更一審指出，難認股市交易投資人在100年6月21日以後，因信賴原財測內容而買賣綠能公司股票，其等買入綠能公司股票的決策與原財測並無相當因果關係，難認投資人因綠能怠於更新原財測而受有損害，因此判決駁回，即投保中心敗訴、綠能公司與董事長林蔚山等人免賠。全案可上訴。（編輯：李錫璋）1120308