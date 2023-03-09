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警政署專案掃蕩黑幫 北市警首日查獲3通緝犯

2023/3/9 10:19（3/9 10:46 更新）
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竹聯幫明仁會、旭仁會及天道盟太陽聯盟近日陸續舉辦春酒、刻意壯大聲勢。北北基桃宜8日晚間起擴大臨檢，台北市警察局約出動200名警力全面強勢執法，共計查獲3名通緝犯。（翻攝照片）中央社記者黃麗芸傳真 112年3月9日
竹聯幫明仁會、旭仁會及天道盟太陽聯盟近日陸續舉辦春酒、刻意壯大聲勢。北北基桃宜8日晚間起擴大臨檢，台北市警察局約出動200名警力全面強勢執法，共計查獲3名通緝犯。（翻攝照片）中央社記者黃麗芸傳真 112年3月9日
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（中央社記者黃麗芸台北9日電）黑幫近來陸續辦春酒壯勢惹議，警政署長黃明昭指示專案蒐報掃蕩，北北基桃宜昨晚起擴大臨檢。北市警方約出動200名警力全面強勢執法，共計查獲3名通緝犯。

竹聯幫明仁會、旭仁會及天道盟太陽聯盟近日陸續舉辦春酒、刻意壯大聲勢。內政部長林右昌昨天表示「全力支持警察嚴打幫派，並要求成立專案掃蕩清剿，以具體行動壓制黑幫氣焰」；警政署昨晚也說，黃明昭已指示刑事局結合台北市警察局成立專案，將其列為全力蒐報掃蕩目標。

同時，警方昨晚已針對竹聯幫明仁會、旭仁會等黑幫於北北基桃宜的圍事、經營、依附行業據點實施擴大臨檢掃蕩。

台北市警察局今天透過新聞稿表示，昨晚擇定竹聯幫仁堂明仁會、旭仁會及其他黑幫經營圍事大型酒店、夜店等，以及幫派分子易聚集特種行業處所，易群聚施用毒品、易淪為詐騙集團囚虐旅（賓）館等治安顧慮場所，結合第三方警政，實施區域封鎖、路（臨）檢及查緝掃蕩作為，針對猖狂、囂張黑道幫派、地方惡勢進行全面強勢執法壓制。

台市警察局長張榮興昨天深夜在中山分局接受媒體聯訪時表示，警方對於黑幫春酒活動進行強勢執法、查緝不法行為之外，即日起對於黑幫依附維生據點必定一波波掃蕩，對於帶頭為首分子也會追查其不法行為，並特別呼籲國內飯店業者務必配合警方維護社會治安決心。

張榮興說，8日晚間共出動200名警力強勢執法，且至少會持續1週掃蕩行動，對黑幫不法行為將做深入蒐證和究辦。

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根據市警局統計，8日首波臨檢掃蕩共計查獲3名通緝犯，其中詐欺通緝為2件2人、偽造文書通緝1件1人。

市警局重申，「打擊犯罪、掃黑制暴」是不間斷工作，也是不變態度，對於危害社會治安各類犯罪絕不寬貸、嚴加究辦，秉持「犯罪零容忍」立場與決心，並將持續清查潛藏危害治安目標，針對竹聯幫仁堂明仁會、旭仁會及其他幫派「堂口」、「依附寄生行業」全面掃蕩，展現警方強力打擊犯罪決心。（編輯：方沛清）1120309

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