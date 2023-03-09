更多編輯台推薦新聞：
影片／91歲配樂大師約翰威廉斯 放眼奧斯卡最高齡得獎紀錄
娛樂

影片／91歲配樂大師約翰威廉斯 放眼奧斯卡最高齡得獎紀錄

不斷更新／WBC棒球經典賽網路電視直播管道 賽程戰績表報你知
運動

不斷更新／WBC棒球經典賽網路電視直播管道 賽程戰績表報你知

WBC經典賽一日棒球迷做功課 又不是世界盃台灣人在瘋什麼？
運動

WBC經典賽一日棒球迷做功課 又不是世界盃台灣人在瘋什麼？

2023奧斯卡直播看點整理 獨行俠風光搶金、楊紫瓊封后呼聲高
娛樂

2023奧斯卡直播看點整理 獨行俠風光搶金、楊紫瓊封后呼聲高

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
巴赫姆特非軍事重鎮為何遭俄軍強力攻奪？政治意義一篇看懂
首頁 / 社會

桃園客運詐千萬購車補助款 二審判前董事長2年

2023/3/9 13:49
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者劉世怡台北9日電）桃園客運公司涉以浮報大客車購車款方式，詐領交通部公路總局客運車輛購車補助款新台幣1244萬多元。二審今天維持一審認定，依詐欺罪判年逾90歲董事長吳運豐2年徒刑，可上訴。

二審台灣高等法院指出，第一審就有罪部分的認事、用法及量刑均無違誤或不當，吳運豐上訴否認犯行，為無理由；桃園客運已繳回交通部公路總局補助款新台幣1244萬3840元，不予沒收。

判決指出，吳運豐為桃園汽車客運股份有限公司的董事長。桃園客運公司於民國105年間有購買車輛需求，因而向交通部公路總局申請購車補助，經核可後，對外為公開招標，並由雲從龍實業有限公司得標。

判決指出，雲從龍公司楊姓負責人、蔡姓業務協理與吳運豐議定，為使桃園客運公司向交通部公路總局取得溢價的補助車款，雲從龍公司配合於訂約時，每輛公車車價均在原得標款上浮報25萬元。

判決指出，楊、蔡擬定相關契約，吳運豐則核可簽呈，桃園客運公司向交通部公路總局申請購車補助，而使桃園客運公司取得溢價款共1244萬3840元。（編輯：方沛清）1120309

#吳運豐
#桃園客運公司
#交通部公路總局
聚焦新聞
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族