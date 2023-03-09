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參選嘉市里長現金賄選 男坦承犯行獲緩刑

2023/3/9 18:15
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（中央社記者黃國芳嘉義市9日電）嘉義市陳姓男子去年曾參選某里長，被控涉及現金賄選遭起訴，嘉義地院考量陳男坦承犯行，判處2年徒刑，褫奪公權5年，緩刑5年，並須向公庫支付新台幣25萬元。可上訴。

嘉義地方法院發布的判決書指出，61歲陳男於去年參選嘉義市東區某里長，為求順利當選，去年5、6月間，分別前往多名鄰居住處，以1票1000元代價向鄰居買票，盼獲投票支持。

陳男涉及現金賄選，檢警於去年11月間執行搜索，並傳喚陳男及近20名選民到案說明，部分選民坦承收到現金；陳男因犯罪嫌疑重大，依有勾串證人之虞，向嘉義地方法院聲請羈押禁見獲准。

檢方偵結，陳男被依違反選罷法起訴，坦承收受賄款的多名選民，均由檢方為緩起訴處分。

嘉義地院考量陳男犯後坦承犯行態度，且有罹患惡性腫瘤，並領有中度身心障礙證明，已離婚，目前無業，與子女同住，生活費來源為打零工，因此，判處有期徒刑2年，褫奪公權5年，緩刑5年，並應自判決確定日起1年內向公庫支付25萬元。（編輯：謝雅竹）1120309

#賄選
#里長
#嘉義市
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