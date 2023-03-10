屏東消防員打火殉職 告別式追晉小隊長

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屏東縣消防局第四大隊蕭姓安檢員出勤意外殉職，10日舉辦告別式，屏東縣副縣長黃國榮（左）到場頒發追晉令，晉升一線四星小隊長職務，表彰其為消防工作鞠躬盡瘁的奉獻。（屏東縣消防局提供）中央社記者李卉婷傳真 112年3月10日

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（中央社記者李卉婷屏東縣10日電）屏東縣消防局第四大隊蕭姓安檢員出勤公墓火警意外殉職，今天舉辦告別式，由內政部頒發消防專業獎章、屏東縣政府頒發追晉令，晉升一線四星小隊長職務，表彰鞠躬盡瘁的奉獻。

蕭姓安檢員2月26日出勤恆春水泉公墓火警，抵達現場後將水箱車停好，疑未煞穩的車輛往前滑動，蕭姓隊員來不及反應，遭到裝滿水重達6噸的水箱車輾壓重傷而意外殉職。今天在屏東市舉行追思告別式，內政部政務次長吳容輝、屏東縣副縣長黃國榮均出席。

告別式場面哀戚，為悼念蕭姓安檢員救災殉職犧牲義行，由內政部頒發消防專業獎章、屏東縣政府頒發追晉令，晉升一線四星小隊長職務，並由屏東縣政府消防局舉行消防旗覆旗儀式，表彰蕭小隊長為消防工作鞠躬盡瘁的奉獻。

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消防局指出，蕭姓安檢員退伍後，民國101年考取公務人員特種消防人員考試，為就近照顧家人，在107年1月請調回屏東縣政府消防局後分發至恆春分隊服務，在去年考取升官等考試，今年1月調任第四大隊安檢人員。

消防局表示，蕭姓安檢員在大家眼中是認真上進積極進取，不斷的提升自我，是學弟妹眼中的優秀榜樣，業務能力也深獲賞識，多次在業務評比獲取佳績，工作上十分盡責，消防生涯中有許多優秀的事蹟。（編輯：黃世雅）1120310