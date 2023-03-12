男子持棍打死小遊蕩犬 南市府初查涉刑責送辦

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者楊思瑞台南12日電）昨晚有網友在社群網站上傳1名男子持長棍打死1隻幼小犬隻影片，指稱地點為台南市玉井區，台南市動保處與警方調查後找到涉案者，將在蒐證後依違反動保法移送南檢偵辦。

台南市動物防疫保護處今晚發布新聞稿指出，昨晚11時46分有網友在臉書（Facebook）社團「台南大小事」發布附有影片的貼文，指稱在玉井區發生民眾闖入私宅內打死幼小遊蕩犬，因地址不明且無通報人聯絡資訊，僅有監視器錄影畫面，在第一時間就派員與警方聯繫，由警方提供協助。

影片中可見1隻幼小黑狗本來就民宅前方空間休息，後來走到外面馬路上，疑似受驚嚇跑回民宅前，隨後1名男子手持長棍毆打小黑狗數次，小黑狗倒地後不斷抽搐，男子則揚長而去。這則貼文引發大批網友氣憤議論，認為男子太殘忍，甚至有人揚言要到玉井「堵人」。

台南市動保處指出，動保處今天派遣動物保護檢查員會同警方聯繫發文者及涉案者，並由警方完成製作筆錄，犬隻屍體由動保處帶回，由於此案已造成受害犬隻死亡，涉及刑事責任，將由警方統一蒐集證據後移送台南地檢署偵辦。

有媒體報導指稱，涉案男子疑似不滿鄰居收容遊蕩犬，影片中的小黑狗因常吠叫，還曾拖帶垃圾到他家，才會一時氣憤拿長棍想教訓一下狗，不料出手過重，動保處與警方對此未公開證實。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

台南市動保處指出，就現有證據來看，涉案者涉嫌違反動物保護法第6條規定，宰殺、故意傷害或使動物遭受傷害，致動物肢體嚴重殘缺或重要器官功能喪失，處2年以下有期徒刑或拘役，併科新台幣20萬元以上200萬元以下罰金。

台南市動保處指出，對故意傷害攻擊毛小孩致死的違法行為依法嚴辦，並呼籲民眾不要有虐待、傷害動物行為，如果發現有人虐待、傷害動物，可通報動保處或警方處理，避免類似案件再發生。（編輯：謝雅竹）1120312