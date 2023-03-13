3人網路自學種大麻近百株 收成前遭中市警查獲

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台中市警察局第四分局13日宣布查獲91株大麻案，將分工種植的蔡姓夫妻及協助照護的徐姓男子等3人，依違反毒品危害防制條例罪嫌移送台中地檢署偵辦。（翻攝照片）中央社記者郝雪卿傳真 112年3月13日

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（中央社記者郝雪卿台中13日電）台中市警方網路巡邏發現有對夫妻從知名網站購買種植大麻所需器具，警方今天表示，經前往嘉縣某農舍查獲即將收成的大麻近百株，並將這對夫妻等3人移送台中地檢署偵辦。

台中市警察局第四分局今天宣布查獲91株大麻，將蔡姓夫妻及協助照護的徐姓男子共3人，依違反毒品危害防制條例製造第二級毒品罪嫌移送台中地檢署偵辦，由於查獲的大麻已近收成，及時阻止流入市面。

警方指出，日前執行網路巡邏時，發現45歲蔡男與47歲張姓妻子均無務農相關背景，卻從知名賣場網站大量購入種植大麻所需器具，引起警方注意。

警方研判蔡男有種植第二級毒品大麻及販賣的嫌疑，經報請台中地檢署指揮偵辦，1月中旬前往嘉義縣朴子郊區某農舍，當場查獲協助照護大麻植栽的48歲徐男，並查扣91株大麻盆栽、栽種器具光源燈、培養液等用品。

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經警方追查發現，蔡姓夫妻於網上自學大麻植栽技巧，認為有利可圖，並與徐男商討後，從國外購買大麻種子回台，選定地處偏遠、租金相對便宜的嘉義農舍作為據點，3人分工合作共同輪流栽種，並定期用LINE分享回傳大麻種植進度。

警方表示，3人沒想到收成在即竟被查獲，聽到恐觸犯毒品危害防制條例罪嫌，處無期徒刑或10年以上有期徒刑，得併科新台幣1500萬元以下罰金時，都當場嚇傻、悔不當初，3人依違反毒品危害防制條例罪嫌移送中檢偵辦。（編輯：陳仁華）1120313