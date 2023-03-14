台中女買不到早餐向店家丟拖鞋 警究辦最重罰1萬8

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

台中市有女子到北區一家早餐店購買早餐，店家告知已售完，女子除在店門口大叫，還將拖鞋丟進店內；台中市警察局第二分局永興派出所長邱柏昌（圖）14日表示，女子已違反社會秩序維護法，可處新台幣1萬8000元以下罰鍰。（翻攝照片）中央社記者郝雪卿傳真 112年3月14日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者郝雪卿台中14日電）台中市有女子到北區一家早餐店購買早餐，店家告知已售完，女子除在店門口大叫，還將拖鞋丟進店內；警方今天表示，女子已違反社會秩序維護法，可處1萬8000元以下罰鍰。

台中市警察局第二分局永興派出所長邱柏昌接受媒體聯訪指出，6日上午7時許接獲民眾報案，在北區大德街上有名女子於早餐店門口對店員大吼大叫，並將拖鞋丟進店內，影響店家營業而報警求助，警方立即派員趕赴現場。

員警到場時女子已騎乘機車離開，經調閱周邊監視器查證，警方指出，發現一輛重機車涉案，追查發現31歲徐姓女子疑因店家告知早餐已售完，與店家口角並朝店內丟擲拖鞋，現場無造成任何損害。

警方表示，徐女行為已違反社會秩序維護法規定，可處新台幣1萬8000元以下罰鍰，目前已通知徐女到案說明，以釐清案情，並將告誡不得任意滋擾店家。（編輯：陳仁華）1120314