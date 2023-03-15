億圓富集團吸金41億案 主謀周瑞慶判14年定讞

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（中央社記者謝幸恩台北15日電）自稱「台灣巴菲特」的周瑞慶主導億圓富投資控股集團吸金41億元，最高法院日前駁回上訴，周男遭判處14年有期徒刑，併科罰金4.5億元定讞。檢方已啟動防逃機制。

周瑞慶化名「陳子龍」，於民國103年起籌組圓富科技公司、千鼎資產管理等公司，並自任為億圓富集團總裁，涉嫌以多層次傳銷手法舉辦餐會、說明會，聲稱投資期間每月回本2%，保證年獲利24%，並營造公司即將上市、上櫃假象，吸引民眾投資。

檢調於105年展開搜索，周男畏罪逃亡，107年落網。檢調統計，周男涉嫌吸金的金額，高達新台幣41億元，受害者遍布全台。

一審高雄地方法院依違反銀行法等罪判處周男17年有期徒刑，併科罰金9億元，犯罪所得41億元發還被害人或沒收。

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案經周男、檢方上訴，二審由高雄高分院審理，改判周男15年6月有期徒刑，併科罰金5億元，犯罪所得20億元發還被害人或沒收。周男、檢方再上訴，案經最高法院撤銷原判決，發回高雄高分院。

更一審判處周男14年徒刑，併科罰金4.5億元。最高法院認為更一審量刑妥適，日前駁回檢方、周男上訴，判處周男14年徒刑定讞，僅犯罪所得沒收部分撤銷發回，並通知檢方啟動防逃機制。（編輯：蕭博文）1120315