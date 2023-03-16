花蓮兄弟檔涉4度偷香油錢 監視器全都錄被送辦

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（中央社記者張祈花蓮縣16日電）花蓮縣壽豐鄉楊姓兄弟疑缺錢花用，涉4度到土地公廟偷香油錢，由弟弟在外把風，哥哥進廟裡偷錢，行竊前雖遮住監視器鏡頭，但仍遭拍下面貌，楊姓兄弟昨天被依竊盜罪嫌送辦。

警方指出，楊姓兄弟居住花蓮縣壽豐鄉，平時打零工維生，疑因缺錢花用，2月27日晚間至3月12日期間，涉嫌4度趁著深夜無人時間結伴到吉安鄉干城土地公廟行竊，廟方發現香油錢變少，懷疑遭竊，向警方報案。

警方調查，楊姓兄弟涉專挑凌晨無人時段行竊，由24歲的弟弟在外把風，25歲的哥哥以鐵絲黏上雙面膠竊取功德箱裡現金。行竊前，哥哥都會先用帽子遮住監視器鏡頭，但面貌早被監視器清楚拍下。

吉安警分局南華派出所長王忠仁今天指出，警方接獲報案後，根據監視器畫面發現2月27日至3月12日期間2人涉嫌4度行竊香油錢，警方以車追人，鎖定楊姓兄弟涉有重嫌，其中哥哥還是遭新竹地方檢察署發布的詐欺通緝犯。

警方兵分多路前往楊姓兄弟住處及落腳處查緝，2人自知事跡敗露無處可去，昨天上午自行騎車到南華派出所投案。

警方調查，楊姓兄弟共得手贓款新台幣7000多元，全部花費在日常吃喝開銷。警詢後依竊盜罪移送偵辦，並將詐欺通緝犯遞解回新竹地檢署歸案。（編輯：戴光育）1120316