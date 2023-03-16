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台日簽署司法交流合作備忘錄 展開歷史新頁

2023/3/16 18:48（3/16 19:06 更新）
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台灣日本關係協會會長蘇嘉全（左2）與日本台灣交流協會會長大橋光夫（右2）16日分別代表台、日簽署「關於法務及司法領域之交流與合作備忘錄」，開創司法外交新局。（法務部提供）中央社記者劉世怡傳真 112年3月16日
台灣日本關係協會會長蘇嘉全（左2）與日本台灣交流協會會長大橋光夫（右2）16日分別代表台、日簽署「關於法務及司法領域之交流與合作備忘錄」，開創司法外交新局。（法務部提供）中央社記者劉世怡傳真 112年3月16日
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（中央社記者劉世怡台北16日電）法務部說，台灣日本關係協會會長蘇嘉全與公益財團法人日本台灣交流協會會長大橋光夫今天分別代表台灣與日本簽署「關於法務及司法領域之交流與合作備忘錄」，創司法外交新局。

法務部發布新聞稿指出，雙方法務機關進一步攜手，於今天，在日本東京都日台交流協會東京本部，由蘇嘉全與大橋光夫，首度共同宣示「基於自由、民主、法治，以及尊重基本人權等共同價值，一起致力於強化並促進雙方法務及司法領域上之合作關係，成為彼此信任的夥伴」。

新聞稿指出，兩會會長並分別代表台灣與日本簽署「台灣日本關係協會與公益財團法人日本台灣交流協會關於法務及司法領域之交流與合作備忘錄」，台北駐日經濟文化代表處大使謝長廷也受邀在場見證這歷史的一刻，儀式簡單隆重，象徵雙方關係更加緊密深化，共創台日司法外交新局。

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法務部官員指出，這次備忘錄的簽署，歷經多方合作及努力，自民國109年起，部長蔡清祥率先指示國際及兩岸法律司人員積極研擬規劃，並透過調查局國際事務處、台北駐日經濟文化代表處居間協調等，共同歷時3年餘的努力，台日之間終於在法務及司法領域的合作上達成共識，讓國際人權的保障向前邁進一步。

法務部指出，備忘錄簽署後，雙方法務機關將透過彼此交換法規制度資訊、專業知識及意見、已公開的資料及出版品、召開會議、研究訪問等方式，深化雙方法務及司法領域的合作，為維護雙方人民權益、實現公平正義的法治價值，共同盡心努力，具體彰顯台日友好的堅固情誼。（編輯：張銘坤）1120316

#法務部
#蘇嘉全
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