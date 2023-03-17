周瑞慶吸金案涉獄中遙控指揮 高雄二監遭搜索約談

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者洪學廣高雄17日電）億圓富投資集團總裁周瑞慶涉吸金新台幣41億遭判14年，目前已入監服刑。但高雄二監人員疑遭買通協助周男遙控詐騙集團幹部，檢調人員今天前往監獄搜索，並約談其吳姓管理員。

台灣揭弊吹哨者保護協會在臉書發文指出，去年接獲檢舉周瑞慶先前在羈押期間，涉透過高雄二監的不肖官員扮演「傳令兵」，多次從獄中傳遞其信件、錄音筆，指示吸金集團幹部寄送現金、生活用品、會客菜等物品，犯行時間至少長達1年。

據了解，橋頭地檢署今天上午8時許指揮指揮調查局高雄市調查處，前往高雄燕巢區法務部矯正署高雄第二監獄搜索，除了約談正在服刑的周瑞慶外，也搜索其吳姓管理員辦公室、保管櫃等。

不過，因吳姓管理員今天並未到職上班，檢調和獄方人員目前已聯繫其家屬，盼能將吳男約談到案。同時也搜索相關人員住所，詳細案情仍待釐清。

對此，指揮偵辦單位橋頭地檢署上午向中央社記者表示，因搜索行動仍在進行，目前不方便透露，待案情有進一步進展會再說明。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

台灣揭弊吹哨者保護協會指出，目前已掌握數封周瑞慶去年2月到4月間寄給吸金集團幹部信件，及違反監所檢閱書信規則，直接透過監所官員轉交給詐騙集團幹部信件。這些信件曝光了周瑞慶在獄裡，事實上仍遙控過去吸金集團幹部，繼續在外重啟爐灶。

協會經調查蒐證後，已於去年5月具狀告發並聲請證據保全，也籲請檢方深入偵辦，不僅必須追究周瑞慶不法吸金犯行，更必須徹查監所官員所涉及敗壞廉政惡行。（編輯：郭諭儒）1120317