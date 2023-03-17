高雄跳蚤市場幹部公廁種大麻還擁槍彈 4人遭起訴

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高雄一處跳蚤市場及夜市管理者許姓兄妹，在廟宇公廁種植出大麻；警方前往搜索時另搜出霰彈、衝鋒槍等軍火，火力強大。法務部調查局高雄市調查處17日上午舉行破案記者會說明。（法務部調查局高雄市調查處提供）中央社記者洪學廣傳真 112年3月17日

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（中央社記者洪學廣高雄17日電）高雄一處跳蚤市場及夜市管理者許姓兄妹，在廟宇公廁種植出大麻。警方前往搜索時另搜出霰彈、衝鋒槍等軍火，火力強大。雄檢將許姓兄妹和2名共犯依槍砲等罪起訴。

法務部調查局高雄市調查處今天上午召開破案記者會指出，去年接獲情資南部某幫派於鼓山區內惟車站一帶從事毒品交易，經報請高雄地檢署指揮偵辦，結合高雄市政府警察局刑事警察大隊等單位組成專案小組。去年8月前往攻堅破獲，共查獲1把霰彈槍、1把衝鋒槍、3把改造手槍、霰彈49發、手槍子彈238發、大麻盆栽20盆、毒咖啡包341包及不法所得現金新台幣80萬元。

檢警調查，55歲許男是鼓山區一處跳蚤市場跟夜市管理者，他去年3月間夥同市場業務游姓男子、李姓友人在跳蚤市場向顧客取得大麻種子，隔月就在附近廟宇的公廁試種。眾人發現試種成功後，便將大麻移植續種，又再種出20株活株。

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警方接獲情資前往許男住處搜索，除查獲毒品外，還在跳蚤市場公廁旁鐵皮屋2樓查扣大批軍火，全案依違反毒品危害防制條例、槍砲彈藥刀械管制條例等罪移送高雄地檢署偵辦。

高雄地檢署起訴書指出，許男接受偵訊雖辯稱不知道槍彈是誰的，栽種大麻也不是為了賣毒等語，但檢方查出他在外負債累累，且其餘被告也可作證為了賣毒還債。據此不採信其說詞，全案偵結後依毒品、槍砲等罪起訴許姓兄妹、李男和游男。（編輯：郭諭儒）1120317