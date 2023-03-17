周瑞慶涉獄中遙控詐騙幹部 橋檢搜索6處約談5人

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（中央社記者洪學廣高雄17日電）億圓富投資集團總裁周瑞慶涉吸金41億遭判14年，但高雄二監人員疑遭買通協助周男遙控詐騙集團幹部，橋檢今天前往6處搜索，並傳喚約談獄所人員、周男及友人等5人。

橋頭地檢署下午發布新聞稿指出，檢方去年3月間接獲情資，指周姓收容人透過不法方式對外聯絡，隨即指派檢肅黑金專組主任檢察官顏郁山、檢察官郭郡欣、嚴維德指揮法務部調查局高雄市調查處及法務部廉政署南部地區調查組進行嚴密蒐證。

檢調人員今天持搜索票前往法務部矯正署高雄第二監獄等6處搜索，同步傳喚吳姓監所主任管理員、周瑞慶及其駱姓、廖姓、劉姓友人，以釐清是否有對外傳遞訊息。

橋頭地檢署表示，檢方接獲情資後旋即分案查辦，偵辦期間對相關事實均秉持追根究柢、勿枉勿縱原則追查，絕無任何消極不作為。也希望各界給予團隊適當辦案空間，以利案件後續偵辦。

台灣揭弊吹哨者保護協會在臉書發文指出，去年接獲檢舉周瑞慶先前在羈押期間，涉透過高雄二監的不肖官員扮演「傳令兵」，多次從獄中傳遞其信件、錄音筆，指示吸金集團幹部寄送現金、生活用品、會客菜等物品，犯行時間至少長達1年。

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協會指出，目前已掌握數封周瑞慶去年2月到4月間寄給吸金集團幹部信件，及違反監所檢閱書信規則，直接透過監所官員轉交給詐騙集團幹部信件。這些信件曝光了周瑞慶在獄裡，事實上仍遙控過去吸金集團幹部，繼續在外重啟爐灶。

協會經調查蒐證後，已於去年5月具狀告發並聲請證據保全，也籲請檢方深入偵辦，不僅必須追究周瑞慶不法吸金犯行，更必須徹查監所官員所涉及敗壞廉政惡行。（編輯：謝雅竹）1120317