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涉幫獄中吸金首腦傳信 高雄二監主任管理員收押

2023/3/18 17:33
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（中央社記者蔡孟妤高雄18日電）高雄第二監獄吳姓主任管理員收取賄賂，幫因吸金被判刑入獄的周瑞慶傳信給在獄外的駱姓秘書。橋頭地檢署今天以吳、駱2人涉嫌重大向法院聲請羈押獲准。

橋頭地檢署新聞稿表示，高雄第二監獄吳姓主任管理員，協助因案羈押在高雄看守所的周瑞慶，傳遞信件等物品給在獄外的駱姓秘書，並收受駱姓秘書所交付的安全帽、手機及現金等賄賂。

橋檢認定吳姓主任管理員涉犯貪污治罪條例違背職務收賄罪；駱姓秘書則涉犯貪污治罪條例違背職務行賄罪。橋檢指出，2人犯嫌重大，且有湮滅、偽造、變造證據或勾串共犯證人之虞，今天向法院聲請羈押，下午召開羈押庭，2人均羈押禁見。

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橋頭地檢署昨天傳喚高雄二監吳姓主任管理員、收容人周瑞慶，及其駱姓、廖姓、劉姓友人等5人，並搜索高雄二監等6處據點。

億圓富投資控股集團總裁周瑞慶非法吸金新台幣41億餘元，經檢方起訴後，去年由高雄高分院更一審判處有期徒刑14年，併科罰金4億5000萬元。最高法院日前就周瑞慶判刑部分，維持更一審判決而確定（僅撤銷發回沒收部分），原在押於高雄第二監獄中周瑞慶將移至高雄監獄服刑。（編輯：孫承武）1120318

#周瑞慶
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周瑞慶
涉幫獄中吸金首腦傳信 高雄二監主任管理員聲押周瑞慶涉獄中遙控詐騙幹部 橋檢搜索6處約談5人
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