拘禁老父於陽台致死 女兒女婿各判9年、10年定讞

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（中央社記者林長順台北20日電）陳姓女子與徐姓丈夫不堪長期照護陳女父親，將陳父拘禁在陽台，導致陳父未能及時就醫而身亡。一審判2人12年，二審改判徐男10年、陳女9年徒刑。最高法院今天駁回上訴定讞。

判決指出，徐男與陳女於民國110年2月間將患有中度失智症的陳父自醫院接回住處，但陳父四肢萎縮無法站立、無法自理大小便，2人不堪照護負荷又為便於管控，自同年7月起將陳父關在陽台9天。

判決表示，2人清理陳父身體及排泄物時，施加毆打、辱罵、恫嚇，且明知陳父患有肺部疾病，拘禁期間健康惡化且出現呼吸問題，卻繼續拘禁陳父未予送醫治療，導致陳父終因肺部疾病、肌肉萎縮，以及營養不良、免疫力下降併發肺炎等，死於急性腎衰竭。

桃園地方法院一審依私行拘禁因而致人於死罪判處徐男有期徒刑12年，另依對於直系血親尊親屬私行拘禁因而致人於死罪，判處陳女12年徒刑。

案件上訴後，台灣高等法院認為，2人在犯罪被發覺前提出監視器畫面坦承私行拘禁，但一審未斟酌適用自首規定減輕其刑，且對犯罪事實認定有誤，因此撤銷改判。

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高院指出，陳女有其他手足，但與丈夫願承擔照護之責，期間多次帶父親就醫，而非置之不理，加以當時疫情考量，未將父親安置於安養中心；且2人並非對被害人施暴致死，而是拘禁期間疏未注意被害人醫療需求及時送醫，釀成本案悲劇，惡性與故意殺人或凌虐傷害致死有別。

高院審酌徐男坦承客觀行為、陳女坦承犯行，認為一審刑度已相當於殺人罪責，不符罪刑相當原則，另斟酌徐男於本案居於主導地位，改判徐男10年徒刑，陳女改判9年。最高法院今天駁回上訴，全案定讞。（編輯：方沛清）1120320