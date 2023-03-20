澎湖龍門尖山碼頭 堆高機卸貨撞傷貨輪船長送醫不治

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（中央社澎湖縣20日電）澎湖龍門尖山貨運碼頭，今天清晨發生一起堆高機在移動貨物時，疑因載貨太高擋住視線，撞傷在場監督卸貨的郭姓船長，雖緊急送醫仍宣告不治，全案由高雄港警隊調查釐清中。

根據了解，這起碼頭卸貨意外撞死人事件，發生在今天上午6時17分許，一輛由歐姓司機所駕駛的堆高機，正在6號碼頭進行卸貨的移位工作，疑因堆高機載貨擋住視線，而撞上在碼頭監督的郭姓船長，雖由消防隊緊急護送至三總澎湖分院急救，仍因傷重宣告不治。

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歐姓司機在警訊初步供稱，今天清晨如常駕駛堆高機進行卸貨的移儲工作，可能是堆高機叉貨太高，阻擋行駛視線，而意外撞上在碼頭旁監測的郭姓船長；歐姓司機經酒測並無酒清反應，並通知船長家屬前來協助處理，全案由高雄港警調查釐清中。

警方調查，死者郭姓船長是航行布袋至龍門尖山貨運航線「山寶輪」散裝貨輪船長，高雄港務公司已通報船公司，勞檢等單位也進行了解，同時緊急自台調來支援，維持海上貨運正常。（編輯：陳仁華）1120320