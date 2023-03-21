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首頁 / 社會

男子謊稱代購BLACKPINK演唱會門票 至少14人遭詐

2023/3/21 12:43
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（中央社記者蘇木春台中21日電）韓國女團BLACKPINK日前舉辦演唱會，游姓男子卻在網路上謊稱可代購門票，要求被害人匯款才能取票，至少14人遭詐、總計損失40萬元，游男被依詐欺罪嫌聲押獲准。

刑事局電信偵查大隊第二隊今天告訴中央社記者，韓國女團BLACKPINK日前在高雄開唱，但游姓男子趁機在網路社群平台，宣稱可以代購演唱會門票，當被害人匯出訂金後，再以各種藉口要求被害人加價購買，被害人發現被騙報案後就被封鎖。

電信偵查大隊第二隊發現被害人日益增加，立即與桃園市警察局刑事警察大隊、台中市警察局第三分局及霧峰分局組成專案小組偵辦。

警方追查發現，游男在臉書使用女性照片，化名多個暱稱，主動向徵求門票民眾私訊接洽，再透過互留LINE帳號聯繫，表示能面交票券，但需預付訂金等方式騙取被害人財物。

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專案小組比對被害人提供的資料分析後，鎖定32歲游男涉有重嫌，16日循線到游男桃園市中壢區的租屋處逮人，初步清查有14名被害人報案，詐騙所得逾新台幣40萬元，最高詐騙金額達6萬元。

警方依詐欺罪嫌將游男移送桃園地檢署偵辦，案經檢方複訊後，認定他嫌疑重大，且有逃亡、湮滅證據及反覆實施同一犯行之虞，向法院聲請羈押禁見獲准，相關被害人及財損金額檢警正持續擴大清查。（編輯：郭諭儒）1120321

#霧峰分局
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