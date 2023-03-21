8旬翁下車忘拉手煞車 妻連人帶車墜海幸無傷

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台東縣東河鄉金樽漁港21日一輛自小客車因駕駛忘記拉手煞車就下車，導致車輛滑行直接墜海，駕駛的妻子也在車內，落海受困，所幸海巡人員及時救起。（海巡署東部分署第一三岸巡隊提供）中央社記者李先鳳傳真 112年3月21日

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（中央社記者李先鳳台東縣21日電）台東東河鄉金樽漁港一輛自小客車駕駛今天中午看到朋友要前去打招呼，忘記拉手煞車就下車，小客車滑行墜海，車上婦人被海巡人員救起，所幸意識清楚、無明顯外傷。

80歲傅姓老翁開車載73歲賴姓妻子到金樽漁港釣魚，中午釣魚結束後開車準備離開，在碼頭迴轉後，傅姓老翁看到其他釣友，下車前去打招呼，卻忘記拉手煞車。

小客車隨即往前滑行墜入海中，坐在車裡的妻子嚇壞了，還好漁港對面的海巡安檢人員發現後立即動員，跳進海裡將老婦人救出，所幸沒有大礙，只是受到驚嚇，由救護車送醫觀察。

海巡署東部分署第一三岸巡隊表示，當時金樽漁港安檢所人員聽見港區內有巨大聲響，以監視系統查看後發現綠燈塔處有車輛落海，立即派遣備勤人員前往救援，同時由第一三岸巡隊通報第二機動巡邏站、伽藍安檢所、台東縣警消人員協助處理。

正逢金樽漁港退潮期間，海巡人員抵達現場後發現落海車輛尚未完全沒入水中，婦人受困車內，安檢所人員迅速下水施救，並運用救生裝備及長背板等器材，順利將人救援上岸。（編輯：唐聲揚）1120321