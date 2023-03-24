法官協會推薦大法官人選 最高法院林恆吉出線

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（中央社記者林長順台北24日電）中華民國法官協會今天發布新聞稿，推薦最高法院書記官長林恆吉為大法官人選。法官協會指出，林恆吉保護婦幼、保障人權，深具憲政理念及國際觀，她是優秀適任的大法官人選。

法官協會表示，林恆吉曾任一審法官、審判長，二審法官、庭長，目前為最高法院法官兼書記官長，審判與行政經驗俱豐。她的專業能力、法律素養夙獲好評，在最高法院曾制作多篇具有影響力的裁判。

法官協會指出，林恆吉屢獲各界邀請擔任課程講座、研討會與談人以及擔任法務部刑事問題審查小組委員、檢察官評鑑委員會委員外，且長期致力於司法官就性侵害案件的證據取捨及訊問技巧的提升。

為避免司法過程對被害人造成二次傷害，林恆吉不遺餘力到法院、檢察署宣講，並協助性侵害防治中心就確定的性侵害案件做個案分析研究、與司法詢問員回流座談，期使被害人的程序基本權能於個案中受到更加完足保障。

另外，林恆吉為了因應裁判憲法審查新制，積極到法院講授，提醒法官在個案上如何維護憲法的基本權，俾使裁判能符合憲法整體意旨。

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法官協會表示，林恆吉曾任法官協會理事長，期間除爭取法官同仁的權益外，為促進國際司法交流，增加台灣能見度，爭取到由台灣主辦2023年第65屆國際法官年會暨國際法官協會成立70週年慶祝活動，並竭力參與國際法官年會事務的謀畫及籌辦，期冀今年能將台灣推上國際舞台，在國際上爭取更多的支持。

因應4名司法院大法官任期至今年9月30日屆滿，總統蔡英文已核定設置「112年司法院大法官提名審薦小組」，公開接受各界推薦優秀人選。（編輯：戴光育）1120324