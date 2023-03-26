內政部統計：去年暴力犯罪498件 近5年新低

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（中央社記者陳俊華台北26日電）內政部統計，去年暴力犯罪發生數498件，較民國110年減少100件，以「故意殺人」減少38件最多；近5年暴力犯罪發生數逐年遞減，111年件數為近5年新低，較107年減少495件降幅達49.9%。

內政部公告指出，暴力犯罪是指故意殺人、擄人勒贖、強盜、搶奪、重傷害、重大恐嚇取財及強制性交等7種案類，常是媒體報導注目焦點，不僅對社會治安及生命安全帶來嚴重的危害，其影響遠超過其他各案類。

內政部說，對於人身攻擊所造成生理或心理的損害，往往造成無法彌補的後果，尤其是殺人暴力行為，除剝奪被害者生命外，更影響其家人的經濟、生活，形成另一社會問題。

據內政部最新統計，民國111年暴力犯罪發生數498件，較110年減少100件，犯罪率每10萬人口發生2.14件，較110年減少0.41件。其中，以「故意殺人」174件、占34.94%最多，「強盜」131件、占26.31%次之，搶奪102件、占20.48%再次之，三者合占8成2。

內政部說，與110年比較，以「故意殺人」減少38件最多，「強盜」減少24件次之，「強制性交」減少17件再次之；111年嫌疑犯752人，較110年減少321人，其中男性689人、占91.62%。

內政部指出，近5年暴力犯罪發生數逐年遞減，111年498件為近5年新低，較107年減少495件、減幅49.85%。其中以「強制性交」減少164件最多，「故意殺人」、「搶奪」次之；暴力犯罪嫌疑犯以男性為主，近5年占比都在9成1以上。

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內政部說，警政署針對非法槍械、暴力討債等犯罪行為加強查緝，持續執行「全國同步掃黑行動專案」及「全國同步檢肅非法槍械專案行動」，強力查緝幫派組織犯罪，積極檢肅非法槍械。

內政部表示，針對隨機發生的暴力聚眾鬥毆事件，嚴正執法並現場強勢壓制，以現行犯逮捕究辦，並持續向上追查隱身幕後的幫派首惡及核心幹部，刨根溯源，除惡務盡。（編輯：蘇志宗）1120326