埔里母子陳屍已有時日 警勘驗無打鬥跡象無遺書

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（中央社記者蕭博陽南投縣27日電）年邁多病高姓婦人與身心障礙兒子居住南投埔里鎮，遠嫁日本的女兒近1個月電話一直無法聯繫上2人，25日請北部友人專程南下查看，發現母子陳屍屋內已有一段時間，警方勘驗無打鬥跡象、無遺書。

南投縣埔里鎮發生母、子雙屍命案，85歲高姓婦人與58歲兒子吳姓男子25日被發現陳屍住處，南投縣警察局埔里分局獲報到場查看，確認高婦、吳男遺體已明顯腫脹，死亡有一段時間，現場初判無外力侵入、門窗沒有遭破壞跡象，全案報請南投地方檢察署相驗、偵辦。

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檢警今天透露，高婦與兒子居住埔里相依為命，高婦年紀大，身體狀況不好，兒子吳男也有身心障礙問題，女兒雖嫁到日本，不過平時仍有聯繫，但女兒月初聯繫母親卻一直無人接電話，最後請住北部友人特地南下埔里查看，多次按門鈴仍遲遲無人應門。

這名友人最後以長梯爬入屋，就聞到不尋常臭味，立即報警，警方發現高婦陳屍2樓臥室、吳男在3樓房間，遺體都已腐爛、腫脹，現場未發現遺書、無打鬥跡象，由於遺體狀況不佳，初步未見母子身體有明顯外傷，檢警待高婦女兒返台後會同相驗釐清死因。（編輯：陳仁華）1120327