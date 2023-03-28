國寶總裁朱國榮炒股案二審 犯罪所得未逾億改判8年

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（中央社記者劉世怡台北28日電）國寶集團總裁朱國榮被控涉嫌在民國100年至102年間炒作龍邦股票，一審判刑15年。二審今天認定犯罪所得未逾新台幣1億元，一審計算逾億元而加重其刑有誤，改判8年。可上訴。

全案緣於，台北地檢署偵辦朱國榮等人涉嫌炒作龍邦股票案，於民國103年8月間發動搜索；檢方偵辦後依法起訴。

一審台北地方法院將本案犯罪期間分為2階段，第一期間為100年12月1日至101年2月29日，第二期間則是101年11月23日至102年1月11日。

一審認為，朱國榮為國寶人壽公司財務部及投資部的實際負責人，與洪姓財務長及連姓投資長，共同利用國寶人壽公司證券帳戶、朱男人頭帳戶，在這2階段，以大量連續相對成交及連續高買手段，炒作上市的龍邦國際興業股份有限公司股票股價。

一審認定，第一期間，龍邦公司股票收盤價自100年11月30日的每股10.25元，上漲至101年2月29日的13.85元，上漲3.6元，漲幅達35.12%，遠高於同期間同類股指數漲幅17.87%及大盤指數漲幅17.63%，朱國榮等人有影響龍邦公司股票市場價格及市場秩序之虞，犯罪所得為6200多萬元。

一審認定，第二期間，朱國榮等人以連續相對成交及連續高買龍邦股票、大量購買龍邦權證間接炒股的犯罪所得，合計為5億7000多萬元。

一審合議庭認定，朱國榮第一期間行為，構成證券交易法第171條第1項第1款的高買證券罪，判刑5年；第二期間同罪判刑12年。二罪應執行15年有期徒刑。

案經上訴，二審由台灣高等法院審理，今天宣判；二審指出，朱國榮當時為爭奪經營權，考量其持股部分沒有賣出，經計算認定其第二期間炒股犯罪所得沒有逾1億元，一審加重其刑有誤，予以撤銷。

二審認定，朱國榮行為，在第一期間構成高買證券罪判刑4年6月；第二期間同罪判刑5年。二罪應執行8年有期徒刑。全案可上訴。（編輯：方沛清）1120328