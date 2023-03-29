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山友走能高安東軍摔邊坡腳踝變形 陸空救援成功吊掛

2023/3/29 10:52
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（中央社記者張祈花蓮縣29日電）彰化57歲王姓女山友跟團走能高安東軍登山路線，25日不慎摔落邊坡，腳踝變形無法行走，花蓮縣消防局獲報後出動2組地面隊伍，今天上午天氣轉晴，空勤也出動，成功吊掛。

一行10人隊伍23日從南投屯原登山口入山，預計進行約5天的能高安東軍登山路線，25日路程途中，王女不慎滑落2公尺邊坡，右腳踝變形疑似骨折，完全無法行走，同行隊員通報花蓮縣消防局，就近到能高南峰營地等待救援。

花蓮縣消防局救災救護第二大隊長王明忠接受中央社記者採訪指出，25日獲報後隨即集結地面隊伍，同時請求空勤支援，但當天山區濃霧，無法順利吊掛，地面隊伍從秀林鄉銅門村上山，原本預計3天路程，但走到奇萊保線所遇到坍方，無法前進。

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王明忠表示，第二梯地面隊伍由2名警消、2名巡山員及2名揹工共6人組成，從屯原登山口入山，預計近3天行程可接觸到求援隊伍，今天上午天氣轉晴，再度請求空勤支援。

空中勤務總隊花蓮駐地勤務第一大隊第三隊接獲通報後，今天上午7時許派遣駐地花蓮黑鷹直升機編號NA-715執行任務，7時42分將傷患吊掛上機，於德興棒球場落地，隨即由花蓮縣消防局安排救護車轉診就醫。（編輯：陳仁華）1120329

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女山友登能高安東軍摔落邊坡 空勤出動救援
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