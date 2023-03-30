持刀殺友拒自首 賴男判13年半定讞

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（中央社記者謝幸恩台北30日電）賴姓男子與初次見面的楊姓男子飲酒爭吵，賴男持刀殺害楊男。一審依殺人罪判刑12年，二審認為賴男拒絕友人勸說自首，毫無悔意，改判13年半。最高法院駁回上訴，全案定讞。

全案起於，警方調查，賴男於去年3月在友人屏東租屋處飲酒，席間與楊男初次見面並敬酒，被抱怨態度不佳，雙方起口角，賴男趁楊男走到屋外講電話，將隨身攜帶的摺疊刀放進自己的褲子口袋。

賴男待楊男進屋後，雙方又起口角，他持摺疊刀往楊男胸口刺進去，傷及心臟左、右心室，一旁友人報警送醫，楊男不治身亡。

賴男行兇後拜託另一名友人駕車載他逃離現場，並指示友人擦去凶刀上的血跡後丟棄於高雄市山區。警方循線追查於賴男高雄住處拘提到案，經屏東地檢署依殺人罪提起公訴。

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一審屏東地方法院認為，楊男遭殺害時尚值壯年，因賴男一時盛怒，令楊男父親承受白髮人送黑髮人的痛苦，又賴男行凶後滅證並逃離現場，至今未向楊男家屬致歉與賠償，判刑有期徒刑12年。

案經賴男、檢察官上訴，二審由高雄高分院審理。合議庭認為，原審量刑過輕，未考量楊男家屬頓失家中經濟支柱的困境；又賴男行兇後，拒絕友人勸說自首，急於逃離現場、徹底滅證來保全自身，蔑視他人生命、毫無悔意，改判刑13年6月。最高法院認為二審量刑妥適，日前駁回賴男上訴，全案定讞。（編輯：李亨山）1120330