軍備局監造包商強索施工業者80萬回扣 10萬交保

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（中央社記者洪學廣高雄30日電）游姓男子承包軍備局第209廠監造工程，藉審查施工營造商刁難石姓業者，並由馮姓男子出面索取共80萬回扣，但遭拒絕；雄檢將游男依政府採購法聲押，法官裁定10萬交保。

高雄地檢署偵查時，游男否認有指示馮男前去收回扣，但檢方根據石男及馮男證述、手機LINE對話紀錄等證據，不採信游男說詞，訊後將他依涉犯政府採購法向高雄地方法院聲請羈押；法官今天裁定新台幣10萬元交保。

檢方指出，國防部軍備局生產製造中心第209廠民國110年辦理「310廠房採光散熱罩整修工程委託設計監造」標案，並由游男的工程顧問公司以146萬元得標，之後軍備局又針對此標案整修工程再度開標，並由石男經營的營造公司以逾407萬元得標。

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游男參加開工協調會時，先介紹馮男給石男認識，並在動工後審查時，以材料品項不符契約圖說規格為由，退回營造廠商施工材料書面資料，導致石男在市面遍尋不著要求的材料。

馮男在游男指示下，去年5月6日與石男見面時先拉高材料報價，待對方猶豫隨即表明可以提撥部分工程金額作為回扣，以換取送審過關；且馮男除了游男指示想收的60萬回扣外，還自己另加碼20萬，共強索80萬元回扣，但遭當場拒絕；石男回家後越想越氣，向檢調單位檢舉惡行。（編輯：陳仁華）1120330