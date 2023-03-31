省道站崗12年 台東警察立牌下班了

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（中央社記者盧太城台東縣31日電）被譽為台東最辛苦的警察「杜信喻警察人形立牌」，因不堪風吹日曬，台東縣警察局今天全面拆除。許多同事連忙跟人形立牌男主角杜信喻說「小杜，恭喜你可以下班了！」

台東縣警察局今天全面拆除由台東縣警察局大武分局交通組小隊長杜信喻當模特兒製作的警察人形立牌。台東縣警察局表示，這款提醒大家減速慢行的警察人形立牌已設置12年，警察制服已經不一樣了。因受風吹日曬雨淋，立牌上的警察臉上多了皺紋、灰色上衣褪色成白色、深藍色長褲不堪日曬，整條褲子處處龜裂。

12年前是基層員警，現在滿頭白髮已經是交通小隊長的杜信喻接受訪問表示，因承辦交通宣導業務時，經常笑臉迎人，被同事推舉擔任立牌模特兒，當時照片頭髮是黑的，皮膚緊緻，現在感覺自己不再那麼年輕，相同的是，現在仍負責交通業務，負責南興地磅站的違規查察勤務。

台東警察局表示，早年測速照相機尚未普及，設置警察人形立牌，不但提升見警率，提示路況變化，有效降底交通事故發生。台東縣警局近年來，已在交通熱點設置超速取締設備，加上警察立牌的制服已不符時宜，決定全面拆除這款警察立牌。

警察局表示，今天拆除台11線金樽路段最後一面，保留比較完整的一面送給杜信喻作紀念，也感謝他對交通宣導的付出。許多同事聽到消息，連忙跟男主角說「小杜，恭喜你可以下班了！」

尤姓民眾路過趕緊停車拍照留念。尤姓民眾說，他經常走南迴公路往返大武、台東，沿路都是這面人形立牌「台東所有警察就最認識他（人形立牌）」。

陳姓民眾說，工作關係經常開車行駛南迴公路、海岸公路、台東縱谷，迎面而來的是和藹親切、笑容可掬的警察立牌，提醒駕駛慢慢開車，「看到它被拆除有些不捨」。（編輯：郭諭儒）1120331