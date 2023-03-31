后豐大橋命案再更一審判無罪 最高法院撤銷發回

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（中央社記者謝幸恩台北31日電）21年前安親班教師陳琪瑄后豐大橋墜橋命案，男友王淇政與友人洪世緯被判殺人定讞，但獲再審機會。台中高分院再審、再更一審均改判2人無罪。最高法院日前撤銷再更一審無罪判決，發回再更審。

最高法院認為，撤銷發回再更審的理由有2點，一是證人證述內容與卷證資料不符合；其次是再更一審無罪判決，以事後的鑑定人意見，推翻發生在21年前且時間久遠的事實，違背論理法則。

王淇政被控於民國91年12月7日凌晨1時許在台中縣后里鄉（已改制為台中市后里區）后豐大橋南下車道旁護欄，因不滿女友陳琪瑄提分手，他與洪世緯共同抱住陳女合力抬至大橋護欄外，鬆手導致陳女墜橋死亡。

台灣高等法院台中分院以王淇政、洪世緯共同犯殺人罪，判處王淇政有期徒刑15年，洪世緯有期徒刑12年6月徒刑定讞，2人入監服刑。

檢察總長曾為王淇政提起2次非常上訴遭駁回，檢察官為王男聲請也遭駁回。王淇政102年起自行聲請再審，5度遭台中高分院駁回。案經王淇政抗告，最高法院直接撤銷台中高分院的駁回裁定，自為裁定開始再審，並宣告停止刑罰。

台中高分院再審認為，不能排除陳女自行攀爬大橋護欄的可能性，也無確切證據證明陳女是由王淇政、洪世緯合力抬擲墜橋死亡，於108年改判2人無罪。案經檢方上訴，最高法院認為，案件再審判決有多項違誤，於109年撤銷再審無罪判決，發回再更審。

台中高分院再更一審判決認為，證人說詞前後不一，無法證明王淇政、洪世緯聯手害命；王、洪2人並非至交，洪世緯與陳女無嫌隙，殺害陳女也無利可圖，且2人均通過測謊，依照無罪推定論，判2人無罪。

檢方不服再上訴，最高法院日前撤銷再更一審無罪判決，發回再更審。（編輯：戴光育）1120331