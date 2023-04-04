新北蘆洲殺人案 弟拿牽狗繩勒斃無業兄長

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新北蘆洲44歲男子3日與兄長爭執扭打後拿牽狗繩將其勒斃，遭警方依殺人罪嫌送辦。（翻攝照片）中央社記者高華謙傳真 112年4月4日

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（中央社記者高華謙新北4日電）新北蘆洲仁愛街昨天發生殺人案，44歲陳男不滿無業的48歲哥哥花太多錢，兩人爭執後爆發激烈扭打，陳男一氣之下拿起一旁的牽狗繩將哥哥勒斃，隨後自己報警。警方已依法送辦。

新北市政府警察局蘆洲分局昨天上午10時許獲報，仁愛街一處民宅發生弟弟殺哥哥的案件。經警方調查，有在工作的陳男平時與哥哥就因生活習慣與金錢問題等而有嫌隙，昨天2人再因生活費等問題爆發爭執，陳男拿起平時帶狗出門會用到的牽狗繩將哥哥勒斃。

警方調查，兄弟檔同住家人還有母親與陳男的兒子。目前全案進行司法相驗，並依殺人罪嫌將陳男移送新北地檢署偵辦。（編輯：張銘坤）1120404