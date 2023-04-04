更多編輯台推薦新聞：
坂本龍一為末代皇帝配樂奪奧斯卡 抗癌堅持創作至生命最終章締傳奇
文化

坂本龍一為末代皇帝配樂奪奧斯卡 抗癌堅持創作至生命最終章締傳奇

影片／彭政閔：背號退休是無比榮耀 還有多位球員也應享有
運動

影片／彭政閔：背號退休是無比榮耀 還有多位球員也應享有

傅國銘圓樹屋夢催生雪見樹冠走道 雪霸小樹平台將迎親子同遊
生活

傅國銘圓樹屋夢催生雪見樹冠走道 雪霸小樹平台將迎親子同遊

學者：台灣半導體貢獻大、承諾較可信 應可比中國先入CPTPP
產經

學者：台灣半導體貢獻大、承諾較可信 應可比中國先入CPTPP

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
日本新版安保抗中俄 首波擬軍援菲律賓等理念相同國家
首頁 / 社會

新北蘆洲殺人案 弟拿牽狗繩勒斃無業兄長

2023/4/4 08:55（4/4 09:16 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
新北蘆洲44歲男子3日與兄長爭執扭打後拿牽狗繩將其勒斃，遭警方依殺人罪嫌送辦。（翻攝照片）中央社記者高華謙傳真 112年4月4日
新北蘆洲44歲男子3日與兄長爭執扭打後拿牽狗繩將其勒斃，遭警方依殺人罪嫌送辦。（翻攝照片）中央社記者高華謙傳真 112年4月4日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者高華謙新北4日電）新北蘆洲仁愛街昨天發生殺人案，44歲陳男不滿無業的48歲哥哥花太多錢，兩人爭執後爆發激烈扭打，陳男一氣之下拿起一旁的牽狗繩將哥哥勒斃，隨後自己報警。警方已依法送辦。

新北市政府警察局蘆洲分局昨天上午10時許獲報，仁愛街一處民宅發生弟弟殺哥哥的案件。經警方調查，有在工作的陳男平時與哥哥就因生活習慣與金錢問題等而有嫌隙，昨天2人再因生活費等問題爆發爭執，陳男拿起平時帶狗出門會用到的牽狗繩將哥哥勒斃。

警方調查，兄弟檔同住家人還有母親與陳男的兒子。目前全案進行司法相驗，並依殺人罪嫌將陳男移送新北地檢署偵辦。（編輯：張銘坤）1120404

新北蘆洲仁愛街3日發生殺人案，無業48歲陳姓男子遭弟勒斃。圖為現場員警與急救人員。（翻攝照片）中央社記者高華謙傳真 112年4月4日
新北蘆洲仁愛街3日發生殺人案，無業48歲陳姓男子遭弟勒斃。圖為現場員警與急救人員。（翻攝照片）中央社記者高華謙傳真 112年4月4日
#新北蘆洲仁愛街
#新北地檢署
聚焦新聞
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族