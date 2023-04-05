小客車卡桃園永豐路平交道鐵軌 影響通車半小時

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台鐵桃園到內壢間永豐路平交道東線5日有一輛自小客車闖入、卡在鐵軌上，駕駛疑操作不當，導致車輛開上軌道後拋錨，影響台鐵一輛環島列車行經平交道時緊急煞車。（翻攝照片）中央社記者葉臻傳真 112年4月5日

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（中央社記者葉臻桃園5日電）台鐵桃園到內壢間永豐路平交道東線，今天遭一輛自小客車闖入、卡在鐵軌上，一度造成列車緊急煞停，影響通車約半個多小時，全線現已恢復正常。

鐵路警方表示，今天凌晨6時42分有民眾打1933通報，桃園到內壢間永豐路平交道（K62+042）東線，有一輛自小客車由平交道往北開進軌道上。

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警方表示，經台鐵緊急採取桃園到內壢間以西正線單線雙向行車，並通知鐵路警察處理，已在上午7時15分將該自小客車移出平交道，全線恢復雙向通行。

警方表示，江姓駕駛酒測值為零，經調閱平交道監視器，江姓駕駛開車駛入平交道後，疑似操作不當，導致車輛開上軌道、車輛拋錨，並影響台鐵1輛環島列車行經平交道時緊急煞車，後續將依涉犯公共危險罪偵辦。（編輯：黃世雅）1120405