彭文正控法官侵害訴訟權 求償200萬元敗訴確定

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（中央社記者林長順台北23日電）媒體人彭文正對總統蔡英文提起確認博士論文不存在之訴，認為承審法官張詠惠侵害他的訴訟權、名譽權，求償200萬元。彭文正一、二審皆敗訴，最高法院日前駁回上訴確定。

全案起於，彭文正對蔡總統提起「確認博士論文不存在之訴」，台北地方法院認定，彭文正僅就蔡總統是否取得博士學位的事實請求確認，而非請求確認法律關係，不符民事訴訟法要件，予以駁回。彭文正不服，提起上訴。

台灣高等法院廢棄原判決，發回北院更審。北院更一審重新分案，仍由一審的法官張詠惠為受命法官。彭文正質疑判決遭政治干預，侵害他的訴訟權、名譽權，向張詠惠求償新台幣200萬元，並於3大報頭版刊登道歉啟事1日。

北院認為，張詠惠未因作出判決，或由台北地院依法公告及製發新聞稿，而犯任何職務上之罪經判決有罪確定，難認有故意隱匿彭文正確認利益的主張，而有故意違背應執行職務的錯誤，判決彭文正求償案敗訴。

台灣高等法院認為彭文正上訴無理由，駁回上訴。最高法院日前駁回彭文正上訴，全案確定。（編輯：蕭博文）1130123