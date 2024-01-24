兌現帶長者坐捷運吃好料 台中里長當選無效確定

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（中央社記者蘇木春台中24日電）台中市里長莊郁雄前年在競選時，向參與活動的長者承諾「要帶大家坐捷運吃好料」，選後兌現承諾遭對手提告當選無效，法院一審判當選無效，台中高分院今天二審維持原判，全案確定。

台灣高等法院台中分院今天發布新聞稿表示，莊郁雄、廖國銘均為民國111年11月26日舉行的台中市南區樹義里第4屆里長選舉候選人，選舉結果由無黨籍的莊郁雄當選。

莊郁雄為求順利當選，於111年9月7日、16日選舉期間，在南屯區福田水資源中心會議室，手持1萬元紅包，向前往社區關懷據點上課的長者承諾「要帶大家坐捷運吃好料」，並稱「選里長要選一對，是選里長也要選里長娘」等語，進行拉票。

莊郁雄於當選後，分別於111年12月14日、16日招待長者搭乘捷運出遊及用餐，經廖國銘蒐證後，認定莊郁雄行為已達公職人員選舉罷免法期約賄選行為，向法院提出當選無效民事告訴。

台中地院一審審理後，認定應屬有據，判決莊郁雄當選無效。

經莊郁雄提起上訴，台中高分院審理時，合議庭調查相關證人證詞、活動當天現場影片及照片，認定莊郁雄確實邀請同一批長者搭乘計程車、捷運出遊及用餐，所支出費用均由莊郁雄的配偶負責支應處理。

合議庭查出，莊郁雄以1萬元招待同一批50名長者，每名長者花費約200元，金額遠逾一般競選文宣用品價值，可認定要求長者投票支持莊郁雄的對價，與原審當選無效判決並無不合。

台中高分院今天宣判，莊郁雄上訴駁回、維持原判，本件已確定，不得再上訴。（編輯：謝雅竹）1130124