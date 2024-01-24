虛擬貨幣ACE交易所涉詐騙 王姓負責人遭逮

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（中央社記者高華謙新北24日電）檢警調查，虛擬貨幣交易平台ACE交易所涉虛擬幣吸金詐騙，ACE交易所現任王姓負責人也涉洗錢遭逮，檢警2波搜索累計查扣價值新台幣4.7億元的虛擬貨幣與現金。

據了解，王姓男子不僅是ACE交易所負責人，也是知名律師事務所所長。

新北市刑大調查，虛擬貨幣交易平台「ACE王牌加密貨幣交易所」潘姓創辦人勾結林姓主嫌，涉以Instagram等社群網站發送訊息，透過傳銷話術誘使被害人投資MOCT（魔券幣）、NFTC、BNAT等虛擬貨幣，聲稱可迅速致富，等被害人發現幣價直線掉落無法流通變現，才知道被詐騙。

警方調查，林姓主嫌掌控資金走向，主導全案發展，會交代潘男相關需求，再由潘男指揮不知情的下屬去做。

警方還查出，ACE交易所現任王姓負責人個人名下帳戶有來自林姓主嫌的大量異常金流，且此金流又回流到ACE交易所；由於警方認定林姓主嫌資產大多是詐欺而來，此不法所得經過王男回流到交易所，涉及洗錢。

警方日前在台北地檢署指揮下發動2波搜索，首波行動逮捕林姓主嫌與潘男等14人，並查扣1.1億元現金及各種虛擬貨幣，價值達2.2億元。

檢警調本週進行第2波掃蕩行動，由新北市刑大會同調查局台北市調查處與宜蘭縣警方，動員70名警力分別前往台北、新北與宜蘭等10處搜索，除了拘提王姓負責人等5人到案，並在王男位於深坑住處起獲4900萬元現金。另在集團成員租屋處內發現2個可疑紙箱，裡面裝1700萬元現金及各類虛擬貨幣1億8000萬元冷錢包等。

新北刑大說，台北地檢署指揮專案小組執行2波查緝行動迄今，已查扣現金1.8億餘元、虛擬幣價值2.9億餘元，合計高達4.7億元，另查扣犯嫌名下2部轎車，後續將依司法程序處理沒入及拍賣。據了解，其中一部被查扣轎車是要價不菲的麥拉倫汽車。

據指出，王男則矢口否認犯行，並稱數千萬現金是跟朋友借的。目前全案依涉刑法詐欺罪、洗錢防制法、銀行法等罪嫌移送偵辦。

新北刑大表示，日前已透過官網及臉書刊登訊息，呼籲有遇到類似投資虛擬幣吸金手法詐騙民眾至表單登錄並儘速報案，2週內已有將近600人上線登錄，專案小組將持續蒐集被害人資訊及清查扣案證物金流，嚴懲詐欺犯罪。（編輯：李錫璋）1130124