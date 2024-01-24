警政署公布中高階警官人事異動 102人29日交接

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（中央社記者黃麗芸台北24日電）警政署繼15日公布183名高階警官人事異動名單後，今晚再宣布102名中高階警官人事調整，其中各縣（市）警察局新任分局長計有52人，統一於29日辦理交接、到任。

內政部警政署今晚發布新聞稿表示，因應多名中高階警官於1月16日屆齡退休或陞職，部分警職需連動調整，且考量2月1日起將實施今年加強重要節日安全維護工作，為因應相關治安、交通工作及警察勤、業務需要，針對重要警職職缺進行通盤檢討調整，共計102人異動，並統一於1月29日辦理交接、到任。

相關人事調整名單如下：

一、警政署科長及署屬機關第四序列主管：

1、國道公路警察局督察長陳其鋒調任警政署交通組科長

2、新北市政府警察局督察徐章哲調任警政署交通組科長

3、桃園市政府警察局督察張益禎調任警政署保安組科長

4、高雄市政府警察局督察劉永昌調任警政署行政組科長

5、高雄市政府警察局督察施宇峰調任警政署保安組科長

6、航空警察局督察長蘇茂智調任航空警察局台北分局分局長

7、高雄市政府警察局督察李政勳調任航空警察局督察長

8、高雄市政府警察局督察施秀宜調任國道公路警察局督察長

二、直轄市政府警察局第四序列督察、專員、港警總隊副總隊長：

9、警政署行政組科長施宏毅調任新北市政府警察局督察

10、台南市政府警察局督察蘇玉坪調任台中市政府警察局督察

11、鐵路警察局督察長林建良升任台北市政府警察局督察

12、保安警察第七總隊督察長張文川升任台北市政府警察局督察

13、新竹市警察局督察長高德昌升任新北市政府警察局督察

14、苗栗縣警察局主任秘書邱紹雄升任新北市政府警察局督察

15、保安警察第三總隊督察長鄭有益升任新北市政府警察局督察

16、保安警察第二總隊督察長楊贊鈞升任桃園市政府警察局督察

17、雲林縣警察局主任秘書廖志明升任台南市政府警察局督察

18、基隆市警察局主任秘書蘇保安升任台南市政府警察局督察

19、台東縣警察局督察長蔡耀順升任高雄市政府警察局督察

20、屏東縣政府警察局主任秘書劉清俊升任高雄市政府警察局督察

21、基隆港務警察總隊副總隊長林柏宏調任新北市政府警察局督察

22、台中港務警察總隊副總隊長黃保勝調任高雄市政府警察局督察

23、高雄港務警察總隊副總隊長朱恩銳調任高雄市政府警察局督察

24、花蓮港務警察總隊副總隊長滕華濤調任新北市政府警察局第四序列專員

25、警政署後勤組科長黃琨竣調任基隆港務警察總隊副總隊長

26、新北市政府警察局永和分局副分局長林志賢升任台中港務警察總隊副總隊長

27、保安警察第二總隊第一大隊大隊長黃烱賓升任高雄港務警察總隊副總隊長

28、保安警察第三總隊後勤科科長卓晃央升任花蓮港務警察總隊副總隊長

三、第五序列主任秘書、督察長：

29、雲林縣警察局督察長張文峰調任保安警察第七總隊督察長

30、苗栗縣警察局督察長王立德調任鐵路警察局督察長

31、花蓮縣警察局主任秘書王文生調任保安警察第三總隊督察長

32、彰化縣警察局督察長謝錫釗調任保安警察第二總隊督察長

33、澎湖縣政府警察局主任秘書呂芳逸調任雲林縣警察局主任秘書

34、嘉義市政府警察局主任秘書郝心誠調任屏東縣政府警察局主任秘書

35、基隆市警察局督察長陳啓明調任新竹縣政府警察局主任秘書

36、新竹縣政府警察局主任秘書林鼎鈞調任基隆市警察局督察長

37、澎湖縣政府警察局督察長黃國源調任雲林縣警察局督察長

38、花蓮縣警察局督察長林永勝調任苗栗縣警察局督察長

39、連江縣警察局督察長楊志傑調任彰化縣警察局督察長

40、連江縣警察局主任秘書李益杰調任嘉義市政府警察局主任秘書

41、新竹縣政府警察局竹北分局分局長林明鋒調任澎湖縣政府警察局督察長

42、宜蘭縣政府警察局羅東分局分局長江建忠調任花蓮縣警察局督察長

43、苗栗縣警察局苗栗分局分局長蘇旭茂調任苗栗縣警察局主任秘書

44、彰化縣警察局彰化分局分局長張明盛調任新竹市警察局督察長

45、宜蘭縣政府警察局宜蘭分局分局長余中義調任花蓮縣警察局主任秘書

46、嘉義市政府警察局第二分局分局長郭志豪調任連江縣警察局督察長

47、基隆市警察局第一分局分局長林文煜調任基隆市警察局主任秘書

48、新竹市警察局第二分局分局長林昆達調任澎湖縣政府警察局主任秘書

49、花蓮縣警察局花蓮分局分局長陳文彬調任連江縣警察局主任秘書

50、彰化縣警察局員林分局分局長葉文啟調任台東縣警察局督察長

四、縣（市）政府警察局分局長：

51、新竹市警察局第一分局分局長簡彥匡調任嘉義市政府警察局第二分局分局長

52、嘉義市政府警察局第一分局分局長林詔徹調任基隆市警察局第一分局分局長

53、屏東縣政府警察局東港分局分局長張世儒調任新竹縣政府警察局竹北分局分局長

54、苗栗縣警察局通霄分局分局長陳至瑋調任宜蘭縣政府警察局羅東分局分局長

55、苗栗縣警察局竹南分局分局長潘嘉旺調任苗栗縣警察局苗栗分局分局長

56、彰化縣警察局和美分局分局長廖志明調任彰化縣警察局彰化分局分局長

57、宜蘭縣政府警察局礁溪分局分局長潘智強調任宜蘭縣政府警察局宜蘭分局分局長

58、新竹縣政府警察局新湖分局分局長羅裕城調任新竹市警察局第一分局分局長

59、屏東縣政府警察局里港分局分局長何明祥調任嘉義市政府警察局第一分局分局長

60、新竹市警察局第三分局分局長林炎巨調任新竹市警察局第二分局分局長

61、彰化縣警察局溪湖分局分局長黃壬鍵調任花蓮縣警察局花蓮分局分局長

62、彰化縣警察局北斗分局分局長吳詠傑調任彰化縣警察局員林分局分局長

63、基隆市警察局第三分局分局長楊宗昆調任基隆市警察局第二分局分局長

64、南投縣政府警察局草屯分局分局長洪政崴調任基隆市警察局第四分局分局長

65、雲林縣警察局北港分局分局長陳宏平調任台東縣警察局台東分局分局長

66、台東縣警察局關山分局分局長林志弘調任屏東縣政府警察局東港分局分局長

67、花蓮縣警察局吉安分局分局長康健浚調任苗栗縣警察局通霄分局分局長

68、嘉義縣警察局水上分局分局長楊迪光調任宜蘭縣政府警察局礁溪分局分局長

69、澎湖縣政府警察局馬公分局分局長黃政龍調任新竹縣政府警察局新湖分局分局長

70、雲林縣警察局斗南分局分局長温基興調任屏東縣政府警察局里港分局分局長

71、雲林縣警察局台西分局分局長黄世德調任彰化縣警察局北斗分局分局長

72、基隆市警察局第二分局分局長張澤銘調任雲林縣警察局北港分局分局長

73、雲林縣警察局西螺分局分局長曾冠螢調任嘉義縣警察局水上分局分局長

74、澎湖縣政府警察局望安分局分局長鍾國楨調任台東縣警察局關山分局分局長

75、花蓮縣警察局新城分局分局長吳思翰調任花蓮縣警察局吉安分局分局長

76、南投縣政府警察局信義分局分局長戴志龍調任苗栗縣警察局竹南分局分局長

77、南投縣政府警察局竹山分局分局長洪再德調任彰化縣警察局和美分局分局長

78、嘉義縣警察局竹崎分局分局長閻百川調任雲林縣警察局西螺分局分局長

79、澎湖縣政府警察局白沙分局分局長呂文廷調任澎湖縣政府警察局馬公分局分局長

80、嘉義縣警察局中埔分局分局長張明忠調任雲林縣警察局斗南分局分局長

81、南投縣政府警察局中興分局分局長侯興龍調任新竹市警察局第三分局分局長

82、宜蘭縣政府警察局三星分局分局長蔡宏澤調任彰化縣警察局溪湖分局分局長

83、花蓮縣警察局鳳林分局分局長李宗儒調任雲林縣警察局台西分局分局長

84、宜蘭縣政府警察局蘇澳分局分局長童寶賢調任基隆市警察局第三分局分局長

85、南投縣政府警察局集集分局分局長劉千祥調任南投縣政府警察局草屯分局分局長

86、台東縣警察局成功分局分局長陳勇誌調任嘉義縣警察局竹崎分局分局長

87、金門縣警察局金城分局分局長方子欽調任嘉義縣警察局中埔分局分局長

88、金門縣警察局金湖分局分局長陳科宏調任南投縣政府警察局中興分局分局長

89、花蓮縣警察局玉里分局分局長林俊廷調任宜蘭縣政府警察局三星分局分局長

90、南投縣政府警察局仁愛分局分局長林文智調任南投縣政府警察局集集分局分局長

91、基隆市警察局交通警察隊副隊長吳誌權升任澎湖縣政府警察局望安分局分局長

92、刑事警察局國際刑警科隊長蘇立琮升任花蓮縣警察局新城分局分局長

93、台南市政府警察局學甲分局保安民防組組長邱逸樵升任南投縣政府警察局信義分局分局長

94、台中市政府警察局霧峰分局偵查隊隊長許軒鳴升任南投縣政府警察局竹山分局分局長

95、高雄市政府警察局婦幼警察隊行政組組長江世宏升任花蓮縣警察局鳳林分局分局長

96、高雄市政府警察局捷運警察隊督察組組長張舒喻升任澎湖縣政府警察局白沙分局分局長

97、新北市政府警察局板橋分局偵查隊隊長陳盈元升任金門縣警察局金城分局分局長

98、台中市政府警察局第三分局偵查隊隊長楊志源升任金門縣警察局金湖分局分局長

99、新北市政府警察局三重分局秘書室主任黃靖堯升任花蓮縣警察局玉里分局分局長

100、台東縣警察局公共關係科科長龔士哲調任台東縣警察局成功分局分局長

101、新北市政府警察局土城分局督察組組長邱錦堂升任宜蘭縣政府警察局蘇澳分局分局長

102、台北市政府警察局南港分局偵查隊隊長曾文勇升任南投縣政府警察局仁愛分局分局長。（編輯：李錫璋）1130124