不滿出國要審查 台大醫院企業工會興訟盼停止內規

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（中央社記者劉世怡台北31日電）台大醫院企業工會不滿出國前須經醫院審查，向台大醫院提起不作為之訴，請求法院令台大醫院禁止施行審查內規，避免員工權益受害。北院今天首度開庭，雙方庭上爭辯。

台大醫院企業工會上午在台北地方法院前召開記者會，提出本案爭議點，即台大醫院「員工申請出國應行注意事項」規章，要求員工出國前載明出國地提出申請，經院方審查通過才可出國，若未依規定完成程序擅自出國，將被提送考績委員會懲處。

企業工會委任律師翁瑋表示，大家很難想像，請假出國可能連家人都不知道，卻要向醫院申請、報備，甚至是許可，不論是否為工會會員，在台大醫院任職者都是本件內規的被害人。

翁瑋指出，勞動事件法第40條賦予工會不作為訴訟的權利，請求法院令醫院禁止再施行這項規則，避免員工權益繼續遭受侵害，這項規則違反基本人權，也違反勞動權益。

企業工會顧問即台大醫院護理師柴世媛說，回顧近幾年醫療職場，尤其在疫情與醫院評鑑的經歷中，可以發現院方時常針對員工的國外休假安排設下限制，顯現員工淪為次等公民，連憲法保障最基本的遷徙自由都被剝奪；工會已多次與院方協商未果，所以才走到提告這一步。

翁瑋表示，台大醫院曾答辯若台灣發生緊急天災，醫護人員不夠時怎麼辦，但法律上很重要的是「必須採取侵害最小的手段」，全台醫護人員並不是只有台大醫院，而且台大醫院可採緊急召回方式處理，而不是訂下內規，於事前進行出國程序審查。

針對企業工會提起訴訟，台大醫院日前表示，院方並沒有限制員工出國，只是在填寫請假單時，會請員工填寫到哪一個國家，這從2006年實施至今。

台大醫院解釋，醫療院所屬性特殊，基於感染管制需求，需要了解到哪個國家、當地是否有疫情等；此外也是為了人力調度，畢竟返台交通若遇到狀況，不如在國內轉乘其他交通工具方便；台大醫院重申，出國與否並不是由院方核准，走完請假流程即可，單位內也會協調人力。

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另方面，法界人士指出，不作為訴訟通常目的為排除侵害行為，即被告的持續行為導致原告權利受損，原告提起不作為訴訟，目的是希望法院命令被告「不」可以再「作」這項侵害權利的行「為」；例如，鄰居持續發出噪音，被害住戶可向法院提起不作為訴訟，請求法院禁止鄰居再發出噪音。

司法院官網則指出，工會的「不作為訴訟」是指雇主如有侵害多數勞工利益的行為，由於勞工多為經濟上較弱勢一方，個別受損害勞工常無力或不敢獨自訴請排除，導致多數勞工權益持續受損。為此勞動事件法規定，可由該等受侵害多數勞工所屬的工會為原告，對雇主提起不作為訴訟，請求排除侵害行為。（編輯：蕭博文）1130131