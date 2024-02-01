海巡署112年度公職財產申報抽籤 落實陽光法案

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（中央社記者黃麗芸台北1日電）為符合陽光法案端正政風，海洋委員會海巡署今天辦理「112年度公職人員財產申報實質審查」抽籤作業，從627名申報人中抽出63人辦理實質審查，藉此確立公職人員清廉作為。

海巡署發布新聞稿表示，為行動落實陽光法案政策，今天公開辦理「112年度公職人員財產申報實質審查」抽籤作業，由海巡署長周美伍親自主持，從627名申報人中抽出63人辦理財產實質審查，再從63人中抽出2人辦理前後年度財產比對，全數都無問題。

抽籤作業，海巡署指出，為現場電腦隨機亂數取樣，力求程序公正、公開，並兼顧嚴謹及效率。

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海巡署表示，海巡人員肩負維護台灣地區海域及海岸秩序，24小時全年無休守護台灣海域，堅守第1道防線，以確保國家及人民生命財產安全。為減輕海巡人員需自行查詢財產負擔，要求政風室積極輔導透過「授權介接財產資料」方式完成申報作業，海巡署111年度財產申報授權比例將近100%。

海巡署指出，後續將透過「法務部公職人員財產申報系統」辦理中籤人員財產查調及審核作業，若有故意申報不實情形者，將依據公職人員財產申報法第12條規定，函報法務部裁處，以符合陽光法案端正政風、確立公職人員清廉作為目的。（編輯：戴光育）1130201