台鐵區間車撞軌道上平台車 嘉檢起訴工程師6人

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（中央社記者黃國芳嘉義市3日電）台鐵1列區間車去年5月間行駛於嘉義至南靖間東正線時，撞到遺留軌道上嘉義鐵路高架化工程平台車，造成列車損壞，嘉檢偵結，依公共危險罪嫌起訴工程師林姓男子等6人。

台鐵南下3121次區間車於去年5月9日清晨5時11分行駛於嘉義至南靖間東正線時撞到異物，列車停車檢查發現，除前端主排障器受損，車底下還卡著載運工程材料的平台車，則安排旅客轉乘其他列車。全案由鐵路警察局高雄分局偵辦。

嘉義地檢署的起訴書指出，事故路段附近當時進行嘉義市鐵路高架化工程的第4工區電力桿基礎螺栓水泥封頂及拆模作業工作，由何姓男子擔任領班，工程師林姓男子負責現場巡查，監造人王姓男子，施作人員為魏姓、陳姓及葉姓等3名男子。

起訴書表示，事故當日凌晨在事故現場附近施作鐵桿基礎封頂作業，並以平台車載運施作工具及材料，同日凌晨3時40分許施工結束後，何姓男子4人本應注意應將平台車搬離施作現場，淨空軌道，竟疏於善後，將平台車遺留在軌道上，而林男、王男也疏於未巡檢施工範圍而發生事故。

檢方指出，台鐵區間車撞擊平台車，造成列車現場停留8分鐘，且列車主排障器、輔助排障器及碟盤制動本體等損壞，並衍生火車往來危險。

林男、王男辯稱，事故當天有2起工程案施作，案發時還未巡查到案發地點；事故發生前巡查時，軌道上並未有平台車，但王男於通報工程結束後未再次巡查確認，顯然有未盡到注意義務的事實。

因此，林男等6人均涉及刑法的過失致生火車往來危險罪嫌，嘉檢依法起訴。（編輯：黃世雅）1130203