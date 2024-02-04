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因土地糾紛在水上機場外放火 嘉檢起訴縱火男

2024/2/4 11:31
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（中央社記者黃國芳嘉義市4日電）嘉義市高姓男子被控去年5月間，因與空軍第四戰術戰鬥機聯隊有土地使用糾紛，在水上機場圍牆旁放火燒雜物，聯隊士官長發現通報、撲滅火勢，嘉檢偵結，依公共危險罪嫌起訴。

嘉義地檢署的起訴書指出，63歲高姓男子因土地使用問題，與駐地嘉義水上機場的空軍第四戰術戰鬥機聯隊發生糾紛，高男於去年5月21日下午，駕駛自小貨車從嘉義市住處載運3裝包含砍伐下的樹枝、沙發、雜物等，至水上機場東側圍牆外堆放。

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檢方指出，高男當下手持打火機點燃樹枝、樹葉助燃，並引燃3袋等雜物，因樹枝為易燃物，火勢延燒迅速，當場延燒至機場圍牆內植物及牆上流刺網，當下經附近1名聯隊士官長發現通知空軍消防及嘉義市消防局到場撲滅火勢，並沒有釀成重大災害。

案經嘉義縣警察局水上分局偵辦，高男坦承放火，且有路口監視器畫面截取到高男載運3袋雜物畫面等；嘉義地檢署偵結，依公共危險罪嫌起訴。（編輯：黃世雅）1130204

#公共危險罪
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