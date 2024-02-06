捲入詐團黑吃黑 屏東議員郭再添涉動私刑遭起訴

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（中央社記者張已亷高雄6日電）無黨籍屏東縣議員郭再添疑涉入詐騙集團黑吃黑案，被懷疑私吞200多萬元的黃男遭林男拘禁毆打，案經橋頭地檢署偵結，依加重妨害自由等罪，將郭再添等10人起訴。

橋頭地檢署5日發布新聞稿指出，黃姓選民透過林姓男子介紹參與詐欺集團擔任車手，疑似侵吞該集團200多萬元贓款，黃男在2023年10月6日遭林男等數人毆打，並強迫其簽立車輛讓渡書，黃男事後向郭再添求助。

郭再添透過綽號「凱哥」聯繫林男等人，在2023年10月10日凌晨2至3時間，到高雄市三民區一間燒烤店，獲得林男同意後，再開車載林到郭位於屏東縣林園鄉的服務處談判。

雙方談判未果，林男期間作勢向外脫逃，被吳男、陳男等多人開車追回後，遭對方徒手、持鐵棍等方式毆打，造成他四肢多處挫傷等傷勢，隨後被以鐵鍊綑綁帶至服務處2樓拘禁。

林男隨後再被對方帶到郭再添妻子位於東港鎮經營的民宿，因仍無法取得談判結果，他又被轉往高樹鄉一處工寮，遭對方以燒紅湯匙燙傷，林男最後被以木箱裝載到高雄市旗山區一處工寮囚禁。遭限制自由的林男趁隙以手機傳送位置給弟弟求助，於2023年10月12日凌晨被警方救出。

全案移送橋頭地檢署偵辦。檢方於2023年12月14日指揮警方前往郭再添位於屏東縣東港鎮住處等3處所執行搜索，訊後認為，郭再添涉犯加重妨害自由、傷害等罪嫌重大，且有羈押原因及必要，向法院聲請羈押禁見獲准。

橋頭地檢署近日偵結，將郭再添等10人，依剝奪他人行動自由、傷害等罪嫌起訴。（編輯：黃世雅）1130206