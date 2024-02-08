受中國指示製作假總統大選民調 網媒記者遭起訴

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（中央社記者蘇木春台中8日電）網路媒體林姓記者涉嫌接受中國官員指示，委由蘇男製作總統大選假民調發布在網站上，林男期間並收受中方資金新台幣58萬餘元，檢方偵辦後，依反滲透法罪嫌將林男等人起訴。

台中地檢署起訴書指出，52歲林姓男子為指動新媒體傳播有限公司負責人並擔任記者，62歲蘇男為台中某私立大學退休副教授，蘇男在學校授課期間認識林男。

民國112年4月20日至23日，林男受境外勢力中國「中共福建省委員會」下設直屬事業單位「福建日報」高層林姓社委等人的邀請，招待前往中國廈門地區旅遊，林男並邀約蘇男一同前往。

林男返國後，隨即成立指動新媒體傳播公司，以便日後以網路媒體公司名義，在台發布民調結果以取信於中共官媒，隨後林男與蘇男約定，以10篇民調共計150萬元的價格，委由蘇男製作「2024年中華民國總統大選民意調查」。

蘇男陸續於112年10月間，佯以派員面訪民眾或隨機抽取台灣地區北、中、南部，各300人以上民眾作電話訪問，但蘇男未實際面訪或電訪，捏造不實的總統選舉民意調查共8次，再由林男進行數據調整加工製成圖表，透過「指傳媒」等網站，接連在「元丰傳媒」、「藍鵲新傳媒」等網站，發布相關不實民意調查報導。

其中，指傳媒去年12月20日發布的報導指出，3組總統參選人的支持度依序為國民黨侯康配33.05%、民進黨賴蕭配32.19%、民眾黨柯盈配18.38%，透過假民調誤導選民對於選情的判斷，藉以暗示藍綠兩方參選人選情緊繃，泛藍選民應放棄排名居後的民眾黨總統候選人柯文哲。

林男在製作、發布假民調新聞期間，密切與境外勢力高層林姓社委聯絡討論新聞製作方式，林男並以微信帳戶、銀行匯款的方式，收受對方資金人民幣13萬餘元（約新台幣58萬餘元）。

此外，檢方並發現林男在捏造完不實民調並製作報導後，還先將相關內容，以通訊軟體微信，傳送予中共國台辦新聞局長暨發言人陳斌華，對方也回覆「收到」，並討論台灣相關選舉選情，但林男對話的對象，是否就是陳斌華本人，檢方則無法證實。

案經調查局台中市調查處報請台中地檢署指揮，並由檢方指揮組成專案小組，於去年12月21日前往指動新媒體傳播公司與林男住處等地執行搜索，扣得手機、電腦及製作不實民調相關文件，並同時傳喚林男、蘇男等2人到案，並陸續聲押2人獲法院裁准。

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全案經檢方偵辦後，依據證人證詞、查扣證物與相關金流等證據，昨天依違反反滲透法、總統副總統選舉罷免法等罪嫌，將林男等2人起訴，全案經移審後，台中地院昨天裁定林男35萬元、蘇男25萬元交保，並制住居、限制出境出海。

檢方並指出，林男身為媒體記者，應報導正確訊息，卻以此方式滲透干預台灣總統大選，危害台灣主權及自由民主憲政秩序，建請法院從重量刑、褫奪公權。（編輯：黃世雅）1130208