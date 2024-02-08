台中干城環保市場火警 男子縱火落網稱想吃牢飯
2024/2/8 16:08（2/8 16:21 更新）
（中央社記者蘇木春台中8日電）謝姓男子前天晚間到台中市東區干城環保市場，涉嫌持打火機縱火，消防局獲報到場撲滅，造成攤位及貨車燒毀，警方循線將他逮捕，謝男落網後坦承想吃牢飯，全案詢問後被依法送辦。
台中市政府消防局6日晚間9時32分獲報，位於東區復興路五段、自由一街口的干城環保市場發生火警，派遣轄區東英分隊等共計6個單位前往搶救，火勢於當晚10時多撲滅，造成內部攤位雜物及2台貨車燒毀。
台中市政府警察局第三分局今天表示，當天火警發生後警方立即到場封鎖現場，幸未造成人員傷亡，待警消撲滅後，立即成立專案小組，連夜調閱市場周邊監視器，釐清案發前後經過現場人車，過濾可疑人士。
隔日清晨警方會同消防局火調人員勘驗起火原因，又調閱市場內監視器畫面，鎖定1名黑衣男子於案發前獨自進入市場，逗留短暫時間離去後，市場便發生火警，因此認定男子嫌疑重大。
案經警方報請台中地檢署檢察官指揮偵辦，於7日下午循線逮捕涉嫌縱火的70歲謝男，他到案後坦承因想吃牢飯，才會以打火機到場縱火。警方全案詢問後，將謝男依公共危險罪嫌移送台中地檢署偵辦，並建請予以羈押。（編輯：黃世雅）1130208
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