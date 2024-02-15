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逢甲商圈男遭強押上車 警開12槍救人送醫

2024/2/15 10:34
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（中央社記者郝雪卿台中15日電）台中市逢甲商圈今天凌晨發生打架事件，警方接獲通報到場發現3名男子使用電擊棒要押被害人上車，3男還企圖衝撞警車突圍，員警共開12槍救下被害人送醫，並追緝3男中。

台中市警察局第六分局西屯派出所凌晨0時40分許獲報，西屯區福星北路有打架情事，隨即出動快打部隊9網19人到場，員警見3名男子使用電擊棒欲押被害男子上車，立即對空鳴槍喝令3人下車。

警方表示，嫌犯當場拒不配合且開車企圖衝撞，2名員警分別開3槍及9槍，欲阻止對方離開，但這輛車仍丟下被害人趁隙逃脫，現場還遺留1輛犯案車輛。

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警方先將被害人送醫治療，被害男子身上多處擦挫傷無生命危險。警方表示，已成立專案小組展開追查，循線在大雅交流道附近找到被棄置的逃逸車輛，已鎖定嫌犯身分，將查緝到案依法嚴辦。

六分局長陳松寅強調，警方絕對不允許不法行為挑戰公權力，也呼籲民眾不要藉故生端，警方對於犯罪行為絕不寬貸，對不法分子必將通通繩之以法，以維護市民安心的生活環境。（編輯：謝雅竹）1130215

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