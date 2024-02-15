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首頁 / 社會

台中市鐵板燒餐廳火警 一度封路警戒

2024/2/15 13:00（2/15 13:26 更新）
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台中市南屯區黎明路一段一間鐵板燒餐廳15日發出爆炸聲響且起火燃燒，消防局獲報到場灌救，警方一度管制道路警戒，幸案發時店家尚未營業，火警撲滅後無人員傷亡。（翻攝照片）中央社記者蘇木春傳真 113年2月15日
台中市南屯區黎明路一段一間鐵板燒餐廳15日發出爆炸聲響且起火燃燒，消防局獲報到場灌救，警方一度管制道路警戒，幸案發時店家尚未營業，火警撲滅後無人員傷亡。（翻攝照片）中央社記者蘇木春傳真 113年2月15日
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（中央社記者蘇木春台中15日電）台中市1家鐵板燒餐廳今天上午傳出爆炸聲響且起火燃燒，消防局獲報到場灌救，警方一度管制道路警戒，幸案發時店家尚未營業，火警撲滅後無人員傷亡，事發原因仍待調查釐清。

台中市政府消防局今天表示，上午7時39分獲報指出，南屯區黎明路一段1家鐵板燒餐廳，一度傳出爆炸聲響且發生火警，派遣轄區南屯分隊等共計6個單位，出動消防車12輛、救護車2輛，與消防人員48名前往搶救。

消防人員表示，火警現場為1棟13樓大樓住宅，1樓鐵板燒餐廳起火燃燒，經布署水線搶救，發現店內吧檯區燃燒，火勢在上午近8時撲滅，燃燒面積約25平方公尺，財損待查、無人員受傷，起火原因由火調人員調查釐清。

轄區台中市政府警察局第四分局表示，火警現場為鐵板燒店舖，案發當時店內尚未營業無員工及顧客，警方獲報立即到場協助道路暫時封閉警戒。

警方指出，經調查案發店舖14日營業至晚間10時後閉店，是否電線走火或是其他原因導致火警尚待消防局調查，現場經勘查尚未發現有人為縱火跡象，道路已在上午9時12分恢復通行。（編輯：謝雅竹）1130215

#台中市
#火警
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