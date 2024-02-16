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西門町槍擊案 2嫌裁定羈押另2嫌遭聲押

2024/2/16 20:16
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（中央社記者林長順台北16日電）北市西門町14日凌晨發生槍擊案，警方逮捕5名嫌犯，昨天移送3嫌。北檢將林姓、洪姓嫌犯聲押，北院今天裁定羈押禁見。警方另移送翁姓、陳姓嫌犯，檢察官下午將翁、陳聲押禁見。

檢警調查，林姓男子、謝姓男子與翁姓男子14日凌晨因幫友人慶生齊聚一堂，席間飲酒的翁男因故怒罵女友，在旁林男看不下去幫忙護女，引發翁男不滿，雙方起口角衝突，經現場友人們安撫後停歇。

不料，翁男離場後揪眾返回尋仇，包括22歲連男、27歲黃男、洪男和陳男等人陪同，林男見狀持槍朝翁男等人射擊，當場造成連男右胸、黃男及翁男手臂槍傷；洪男、陳男隨後也持槍反擊，林男因此腿部中彈。眾人見狀紛紛逃離現場。

林男和翁男事後分別自行至台大醫院、淡水馬偕醫院就醫，連男和黃男疑因在現場攔不到車就醫，2人只好到就近的憲兵隊請求協助。4人就醫治療後都無生命危險。

台北市警察局萬華分局獲報後派員至現場，清查現場查獲8枚彈殼，循線逮捕林男、翁男和協助丟槍的共犯26歲謝男等3嫌，經持續溯源追查，火速再查獲洪男和陳男等嫌到案，總計起獲涉案槍枝3把、子彈5顆。

警方昨天將林男、洪男、謝男依槍砲彈藥刀械管制條例等罪移送北檢。檢察官訊後諭令謝男新台幣7萬元交保，並將林、洪聲請羈押禁見。台北地方法院今天下午開庭後，裁定羈押禁見。

另外，警方今天再將涉案的翁姓、陳姓男子移送北檢複訊。檢察官訊問後，以2人有勾串、滅證之虞，向法院聲請羈押禁見。（編輯：方沛清）1130216

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